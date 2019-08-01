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Taksici cinayetinde 3 şüpheliye müebbet istemiyle dava açıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 13:11 | Son Güncelleme

Ataşehir’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.Ataşehir’de 23 Şubat 2019 tarihinde müşterilerden birinin aracına kusması sonucu çıkan kavgada taksici Aziz Kahraman’ın(63) dövülerek öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mehmet Eyidoğan, Metin Karahancı ve Yakup İgrek’in olay günü 06.40 sıralarında eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra Aziz Kahraman’ın kullandığı ticari taksiye bindikleri anlatıldı.Kavga müşterinin kusması sonucu çıkmışTaksi seyir halindeyken Yakup İgrek’in kustuğu, maktul Aziz Kahraman ile Yakup İgrek arasında kusmadan dolayı tartışma çıktığı, Aziz Kahraman ile diğer şüphelilerin de kavga ettiği belirtildi.

Ataşehir’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
Ataşehir’de 23 Şubat 2019 tarihinde müşterilerden birinin aracına kusması sonucu çıkan kavgada taksici Aziz Kahraman’ın(63) dövülerek öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mehmet Eyidoğan, Metin Karahancı ve Yakup İgrek’in olay günü 06.40 sıralarında eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra Aziz Kahraman’ın kullandığı ticari taksiye bindikleri anlatıldı.

Kavga müşterinin kusması sonucu çıkmış
Taksi seyir halindeyken Yakup İgrek’in kustuğu, maktul Aziz Kahraman ile Yakup İgrek arasında kusmadan dolayı tartışma çıktığı, Aziz Kahraman ile diğer şüphelilerin de kavga ettiği belirtildi. Birbirlerine tekme tokat vurdukları, Mehmet Eyidoğan ile yoldan geçen tanık Özgür Y.’nin kavgayı ayırmaya çalıştığı, şüpheliler Metin ve Yakup’un da kavga etmeye, vurmaya devam ettiği kaydedildi.

Şüphelilerin başka bir ticari taksiye bindiği, maktul Aziz Kahraman’ın ağzından köpüklü kan geldiğinin anlatıldığı iddianamede, şüpheli Mehmet Eyidoğan’ın olay yerine geri geldiği, maktulü yan çevirdiği, tanık Özgür Y.’nin şüpheliye, ‘Abi adam ölüyor, 112 çağıralım’ dediği, şüpheli Mehmet’in de ‘yok bayılmış’ deyip olay yerinden ayrıldığı vurgulandı. Tanık Özgür Y.’nin ambulansa ve polis ekiplerine haber verdiği, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin maktulün öldüğünü tespit ettikleri kaydedildi.

İddianamede, şüpheliler Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan’ın “kasten öldürme” suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istendi. İddianamede gönderildiği 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüpheliler önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

Olayın Geçmişi
Kadıköy’de 23 Şubat’ta müşterilerden birinin taksiye kusması sonucu taksi şoförü Aziz Kahraman ile müşteriler Metin Karahancı, Yakup İgrek ve Mehmet Eyidoğan arasında kavga çıkmıştı. Çıkan kavgada Kahraman, dövülerek öldürülmüştü.
Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler Metin Karahancı ve Yakup İgrek tutuklanırken, Mehmet Eyidoğan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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