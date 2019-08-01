Taksici cinayetinde 3 şüpheliye müebbet istemiyle dava açıldı

Ataşehir’de taksi şoförünü darp ederek öldürdükleri iddia edilen 3 şüpheli hakkında “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Ataşehir’de 23 Şubat 2019 tarihinde müşterilerden birinin aracına kusması sonucu çıkan kavgada taksici Aziz Kahraman’ın(63) dövülerek öldürülmesine ilişkin 2’si tutuklu 3 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheliler Mehmet Eyidoğan, Metin Karahancı ve Yakup İgrek’in olay günü 06.40 sıralarında eğlence merkezinde alkol aldıktan sonra Aziz Kahraman’ın kullandığı ticari taksiye bindikleri anlatıldı.

Kavga müşterinin kusması sonucu çıkmış

Taksi seyir halindeyken Yakup İgrek’in kustuğu, maktul Aziz Kahraman ile Yakup İgrek arasında kusmadan dolayı tartışma çıktığı, Aziz Kahraman ile diğer şüphelilerin de kavga ettiği belirtildi. Birbirlerine tekme tokat vurdukları, Mehmet Eyidoğan ile yoldan geçen tanık Özgür Y.’nin kavgayı ayırmaya çalıştığı, şüpheliler Metin ve Yakup’un da kavga etmeye, vurmaya devam ettiği kaydedildi.