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TAKSİCİ CİNAYETİNİN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:32 | Son Güncelleme

Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)
Ataşehir'de taksici cinayetine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Ataşehir'de geçtiğimiz cumartesi sabahı 62 yaşındaki Aziz Kahraman isimli taksi şoförü arabasına binen 3 müşteri tarafından darp edilerek öldürülmüştü. Olay yerinden kaçan şüpheliler polis tarafından yakalanıp gözaltına alınıştı. Bugün öğlen saatlerinde gözaltına alınan 3 şüpheli Gayrettepe'deki Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Görüntü dökümü:
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-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

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