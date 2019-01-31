Taksici en özel insan seçildi

Bursa’da 20 gün önce takside unutulan 47 bin lirayı sahibine teslim eden taksi sürücüsüne "Bursa’nın En Özel İnsanı" ödülü verildi.

Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce adının açıklanmasını istemeyen bir kadın vatandaş, Heykel’de bulunan Bizim Taksi Durağı’na ait 16 T 0350 plakalı taksiye binerek, Yıldırım ilçesinde bulunan evine gitti. Evine geldiğinde taksiden inmek üzere hareket eden 70’li yaşlardaki kadın, yanında bulunan alışveriş poşetlerini alırken, içerisinde yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği yaklaşık 47 bin TL’nin bulunduğu poşeti takside düşürdü. Yaklaşık 30 dakika sonra, poşetin çıkardığı sesten dolayı arabanın arka koltuklarında bir şeyler unutulmuş olabileceğini düşünen Fahrettin Akşar, arabayı kontrol ettiğinde içerisinde para olan poşeti buldu.

Emniyet ekiplerine haber verdi

30 yıldır taksicilik yapan 55 yaşındaki Fahrettin Akşar, durumu duraktaki arkadaşlarına ve emniyet ekiplerine bildirdi. Akşar’ın çabaları ve emniyet ekiplerinin de desteğiyle kadına ulaşıldı. Kısa bir süre sonra kendisiyle irtibat kurulan kadın ve beraberindeki torunu, Bursa Valiliği’nin karşısındaki taksi durağında Fahrettin Akşar ve polis ekipleriyle bir araya geldi ve para dekontun kontrol edilmesinin ardından 47 bin lirayı teslim aldı.