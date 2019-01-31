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Taksici en özel insan seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 13:57 | Son Güncelleme

Bursa’da 20 gün önce takside unutulan 47 bin lirayı sahibine teslim eden taksi sürücüsüne "Bursa’nın En Özel İnsanı" ödülü verildi.Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce adının açıklanmasını istemeyen bir kadın vatandaş, Heykel’de bulunan Bizim Taksi Durağı’na ait 16 T 0350 plakalı taksiye binerek, Yıldırım ilçesinde bulunan evine gitti.

Taksici en özel insan seçildi

Bursa’da 20 gün önce takside unutulan 47 bin lirayı sahibine teslim eden taksi sürücüsüne "Bursa’nın En Özel İnsanı" ödülü verildi.
Edinilen bilgiye göre, 20 gün önce adının açıklanmasını istemeyen bir kadın vatandaş, Heykel’de bulunan Bizim Taksi Durağı’na ait 16 T 0350 plakalı taksiye binerek, Yıldırım ilçesinde bulunan evine gitti. Evine geldiğinde taksiden inmek üzere hareket eden 70’li yaşlardaki kadın, yanında bulunan alışveriş poşetlerini alırken, içerisinde yurt dışında yaşayan çocuklarına göndermek için bankadan çektiği yaklaşık 47 bin TL’nin bulunduğu poşeti takside düşürdü. Yaklaşık 30 dakika sonra, poşetin çıkardığı sesten dolayı arabanın arka koltuklarında bir şeyler unutulmuş olabileceğini düşünen Fahrettin Akşar, arabayı kontrol ettiğinde içerisinde para olan poşeti buldu.

Emniyet ekiplerine haber verdi
30 yıldır taksicilik yapan 55 yaşındaki Fahrettin Akşar, durumu duraktaki arkadaşlarına ve emniyet ekiplerine bildirdi. Akşar’ın çabaları ve emniyet ekiplerinin de desteğiyle kadına ulaşıldı. Kısa bir süre sonra kendisiyle irtibat kurulan kadın ve beraberindeki torunu, Bursa Valiliği’nin karşısındaki taksi durağında Fahrettin Akşar ve polis ekipleriyle bir araya geldi ve para dekontun kontrol edilmesinin ardından 47 bin lirayı teslim aldı.

En özel insan seçildi
Olayın medyaya yansımasının ardından 55 yaşındaki taksi sürücüsü Fahrettin Aşkar’a Türkkiye’nin bir çok yerinden tebrik telefonları yağdı. Her yıl Bursa’daki en özel insanı seçen Çağdaş Yıldırımlılar Derneği’de Bu yıl ki en özel insan ödülünü Fahrettin Aşkar’a verme kararı aldı. Dernek Başkanı Güner Aklan,"Karşılık beklemeksizin insanlara yardım eden, toplum adına hizmet eden, fedakarlık yapan ve özverili davranışlarla insanlara örnek olan kişilere derneğimizce verilen bu yılki Özel İnsan Ödülü’nü çalıştığı takside müşterinin unuttuğu 47 bin lirayı iade eden Fahrettin Aşkar’a vermeyi uygun gördük" dedi.
Aşkar’a ödülü Heykel’deki taksi durağında dernek başkanı ve yönetim kurulu tarafından verildi.
Olayın kahramanı Bursalı taksici Fahrettin Akşar, “Müşteri araçtan indikten yaklaşık 30 dakika sonra, birisinin takside poşetini düşürdüğünü fark ettim. O hanımefendinin olduğunu tahmin edemedim, hatta bana ‘biraz gribim oğlum, kusura bakma’ demişti. Kendisini Yıldırım’da Zümrütevler Mahallesi’ne bırakmış ve ardından durağa gelmiştim. Hareket halindeyken arka taraftan gelen poşet sesini duydum ve durağa geldiğimde arka koltukların önünde poşeti gördüm. Ardından duraktaki arkadaşlarıma ve polise haber verdim. Kadın geldikten sonra, polis nezaretinde dekontları göstererek parayı teyzemize teslim ettik. Hatta parayı çocuklarına göndereceğini söyledi kendisi. 70’li yaşlardaki teyzemiz bu duyarlı davranışımdan dolayı bana teşekkür etti” dedi.

Taksici en özel insan seçildi

Taksici en özel insan seçildi

Taksici en özel insan seçildi

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