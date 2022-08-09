Taksici ile kurye birbirine girdi, olan müşteriye oldu! Kadının valizini yere atıp gitti

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz Nisan ayında saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda, kadın müşterisini alan taksici semtte bulunan bir sokağa geldi. Taksicinin burada durmasının ardından yolcu olan kadın kapısını açarak araçtan inmek istedi. O esnada iki aracın arasından geçmeye çalışan motosikletli kurye, kadının açtığı kapıya çarptı. Bunun üzerine kurye ile kadın arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine olaya müdahale eden taksici ile kurye birbirine girdi.

TAKSİCİ VE KURYENİN YUMRUKLU KAVGASI KAMERADA

Yumruk ve tekmelerin havada uçuştuğu kavgada taksici, aldığı darbeyle yere düştü. Kavganın ortasında kalan kadın ise tarafları ayırmak için yoğun çaba sarf etti. Ayağa kalkan taksici kavga esnasında bagajı açarak valizi kadına vermek istedi. Kuryenin saldırısı sonucu tekrar yere düşen taksici bir süre daha yerde kaldı.

Kavganın ardından kurye motosikletine binip uzaklaşırken, valizi sinirle yere atan taksici ise aracına binip olay yerinden ayrıldı. Kadın ise hiçbir şey olmamış gibi valizi alarak evine doğru gitti. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

İHA

