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Taksici ile müşteri arasında ilginç diyalog! "Öyle şeyler söyleme diye kendisini uyardık"

13.10.2023 13:20 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta aracına iki yabancı uyruklu müşteri alan taksici, iddiaya göre kadınlara sohbet esnasında, “Sevgiliniz var mı? Bana da bir sevgili bulun. Araba emrinizde olur” dedi. Yaşanan diyalog ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay hakkında konuşan U.R. isimli kadın ise "Taksici bize değişik şeyler söylemeye başladı. ‘Benimle sevgili olun. Bana sevgili bulun’ dedi. Biz de ‘Bizim sevgililerimiz var ve birimiz evliyiz. 'Öyle şeyler söyleme' diye kendisini uyardık." diye konuştu.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Meydan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu U.R. ve arkadaşı, Güzelyurt Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezine gitmek için taksiye bindi. Kendilerine nereli olduklarını soran taksici bir süre sonra kadınlara “Sevgiliniz var mı? Bana da bir sevgili bulun. Araba sizin emrinizde olur” dedi.

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Taksiciye sevgililerinin olduğunu söyleyen U.R., fazla yavaş sürdüğü için de hızlı gitmesini istedi. Kadınlardan telefon numarasını isteyen taksicinin alamadığında ise küfür ettiği iddia edildi. İddiaya göre AVM’ye geldiklerinde 85 TL ücret için 100 TL veren kadın, para üstünü de geri alamadı. Yaşanan diyalog ise U.R.’nin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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“TAKSİCİ BİZE DEĞİŞİK ŞEYLER SÖYLEMEYE BAŞLADI”

Yaşadığı olay hakkında konuşan U.R. “Esenyurt Meydan'da arkadaşım ile taksiye bindik. Alışveriş merkezine gidecektik. Taksici bize değişik şeyler söylemeye başladı. ‘Benimle sevgili olun. Bana sevgili bulun’ dedi.

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"ÖYLE ŞEYLER SÖYLEME DİYE KENDİSİNİ UYARDIK"

Biz de ‘Bizim sevgililerimiz var ve birimiz evliyiz. 'Öyle şeyler söyleme' diye kendisini uyardık. İndikten sonra 15 TL para üstünü de vermedi ve telefon numaramızı vermediğimiz için küfür etti. İlk başta nereli olduğumuzu sordu. Yabancı olduğumuzu söylediğimizde ‘Benimle sevgili olun’ dedi. Yaşının fazla büyük olduğunu söyledik. Çok yavaş gidiyordu. Taksi ücreti 85 TL tuttu. 100 lira verdim ve 15 TL para üstü vermesi gerekirken vermedi. Esenyurt’ta böyle olaylar yaşıyoruz. Yolcu seçiyorlar ve kısa mesafe almıyorlar” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taksi

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