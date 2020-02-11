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  4. Taksici ile oto tamircisi arasında tartışma! Aracını üzerine sürdü

Taksici ile oto tamircisi arasında tartışma! Aracını üzerine sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2020 11:34 | Son Güncelleme

Aydın Kuşadasın'da tartıştığı oto tamircisine otomobiliyle çarpıp, kaçan taksi şoförü Devrim A. (25) polis tarafından gözaltına alındı. Olayda yaralanan oto tamircisi kaldırıldığı hastanede tedavi alındı.

Taksi şoförü Devrim A., arızalanan otomobilini tamir için 7 Şubat günü, Kuşadası Sanayi Sitesi'ndeki Ender Anğı'nın (24) sahibi olduğu tamirhaneye götürdü. Arıza yedek parça takılarak giderilip, araç Devrim A.'ya teslim edildi. İddiaya göre, taksici, takılan parçadan memnun kalmayıp, dün yeniden tamirhaneye geldi. Devrim A., parçanın sökülüp geri alınmasını, ödediği paranın da iadesini istedi. Ancak, tamirhane sahibi Ender Anğı, Devrim A.'nın bu isteğini kabul etmedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

TAKSİCİ ARACINI ÜZERİNE SÜRDÜ

Tartışmanın uzaması üzerine Devrim A., bindiği taksiyi, Anğı ile çalışanları Hüseyin Irmak (24) ve ve Serkan Gürbüzer'in (18) üzerine sürdü. Devrim A.'nın taksisiyle çarptığı Anğı yaralandı. Irmak ve Gürbüzer ise yara almadan kurtuldu. Anğı, Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ayakta tedavi edilirken, olay anı başka bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Polis, taksi şoförü Devrim A.'yı gözaltına aldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Aydın Kuşadası taksici oto tamirci

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