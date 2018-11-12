TAKSİCİ İLE UBER SÜRÜCÜSÜ ARASINDA MÜŞTERİ KAVGASI

Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA
Kurtköy'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde müşterisini almak için bekleyen Uber sürücüsü ile aynı yerde müşteri bekleyen bir taksici arasında tartışma yaşandı. Uber sürücüsünün cep telefonuna kaydettiği olay sırasında, taksicinin Uber sürücüsüne 'Artistlik yapma' diyerek aracının camını yumrukladığı görülüyor.
Görüntü Dökümü
-----------------
Cep telefonu kamerası görüntüleri
-Uber sürücüsünün aracının içinden çekim yapması
-Taksicinin 'artistik yapma' diyerek aracı yumruklaması
Detaylar
11 Kasım'da kıyamet kopacak demişti! Olmayınca bakın ne yaptı
NATO açıkladı: Türkiye olmadan mümkün değil!
Türkiye'den Fransa'ya sert yanıt!
Düğünde tanıştı, eve götürüp zorla ilişkiye girdi!
Yanlış Whatsapp mesajı canından etti!
Ankara kulislerini hareketlendiren görüşme!
Dikkat! Ne olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Diyanet İşleri Başkanı'na şok sözler: Onun hakettiği koltuk...
'İttifak için gizlice görüştüler' Flaş açıklama...
Okuyucu Yorumları 0 yorum