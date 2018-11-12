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Taksici ile Uber sürücüsü arasında müşteri kavgası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 18:50 | Son Güncelleme

KURTKÖY'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde müşterisini almak için bekleyen Uber sürücüsü ile aynı yerde müşteri bekleyen bir taksici arasında tartışma yaşandı.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-KURTKÖY'de bulunan bir alışveriş merkezi önünde müşterisini almak için bekleyen Uber sürücüsü ile aynı yerde müşteri bekleyen bir taksici arasında tartışma yaşandı. Uber sürücüsünün cep telefonuna kaydettiği olay sırasında, taksicinin Uber sürücüsüne 'Artistlik yapma' diyerek aracının camını yumrukladığı görülüyor.

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