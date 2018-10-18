HABER

Taksici ile UBER sürücüsünün kavgası kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da UBER sürücüsü ile taksici, turiste sahte dolar verildiği iddiası nedeniyle kavga etti.

Taksici ile UBER sürücüsünün kavgası kamerada

Anıl UÇAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da UBER sürücüsü ile taksici, turiste sahte dolar verildiği iddiası nedeniyle kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Eminönü'nde UBER sürücüsü bir taksicinin aracından indirdiği turiste para üstü olarak sahte dolar verdiğini iddia etti. UBER şoförü, turiste polise gitmesini söylediği sırada olay yerine taksi sürücüsü geldi. Bunun üzerine ikili arasında sözlü tartışma başladı İddiaları kabul etmeyen taksi şoförü ile UBER sürücü arasındaki sözlü tartışma önce küfürleşmeye daha sonra yumruklu kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşların ayırmaya çalıştığı kavga dakikalarca sürdü.

(FOTOĞRAF)

Taksici ile UBER sürücüsünün kavgası kameradaTaksici ile UBER sürücüsünün kavgası kameradaTaksici ile UBER sürücüsünün kavgası kameradaTaksici ile UBER sürücüsünün kavgası kamerada

PARTNERİşte ateşle buzun buluşmasıİşte ateşle buzun buluşması
İdlib’teki TSK’nın gözlem noktalarına beton blok sevkiyatıİdlib’teki TSK’nın gözlem noktalarına beton blok sevkiyatı
Doğal ağaç müzesi 'Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşüDoğal ağaç müzesi 'Örümcek Ormanları'nda renk cümbüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel Alkan'dan cesur paylaşım!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İş adamı Mustafa Erkin Karaman'a lüks aracında silahlı saldırı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

Amasya'nın Merzifon ilçesinde kurulacak! Üç TIR ile taşındı...

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul trafiğine nefes aldıracak tünel havadan görüntülendi

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Ara Güler'in cenaze töreni ne zaman, saat kaçta, nerede?

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Operasyonda öldürülen PKK'lı teröristin görüntüleri ortaya çıktı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

Ara Güler'in cenazesi Beyoğlu'nda! Çiçeklerle anıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.