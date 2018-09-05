Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

İran uyruklu Z.G. (27), B.G. (44) ile A.G. ve M.R, merkez Yakutiye ilçesinde durdukları ticari taksi sürücüsü Vahit T'den kendilerini önce Erzincan'a daha sonra İstanbul'a götürmesini istedi. Vahit T, aradığı 155 Polis İmdat Hattı'ndan bu kişileri başka bir kente taşıması konusunda herhangi bir sorun olup olmayacağını sorduktan sonra yolcuların pasaportlarını inceleyip yola çıktı.

ARAMA YAPILDI, ÜZERLERİNDEN 3,5 KİLO EROİN ÇIKTI

Yolculuk sırasında İran uyruklu kişilerin hareketlerinden ve konuşmalarından şüphelenen Vahit T, aracını Aşkale yol uygulama noktasına götürdü. Vahit T, buradaki polislere aracındakilerin pasaportlarını verip, üst ve eşya aramalarının yapılmasını istedi. Ekipler, yaptıkları aramada şüphelilerden B.G'nin üzerinde preslenmiş 3 kilo 500 gram eroin buldu.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak"suçundan tutuklandı. Taksi şoförü Vahit T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracına binen İran uyruklu kişilerin, kendilerini önce Erzincan'a ardından da İstanbul'a götürmesini istediğini belirtti.