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Taksici, kadını böyle yakalattı! 'Sürekli vücuduyla oynuyordu'

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 17:41 | Son Güncelleme

Erzurum'dan İstanbul'a gelmek isteyen uyuşturucu tacirlerinin hareketlerinden şüphelenen taksici, aracını polis kontrol noktasına çekti. Burada yapılan aramada şüphelilerin üzerinden 3 kilo 500 gram eroin çıktı.

İran uyruklu Z.G. (27), B.G. (44) ile A.G. ve M.R, merkez Yakutiye ilçesinde durdukları ticari taksi sürücüsü Vahit T'den kendilerini önce Erzincan'a daha sonra İstanbul'a götürmesini istedi. Vahit T, aradığı 155 Polis İmdat Hattı'ndan bu kişileri başka bir kente taşıması konusunda herhangi bir sorun olup olmayacağını sorduktan sonra yolcuların pasaportlarını inceleyip yola çıktı.

ARAMA YAPILDI, ÜZERLERİNDEN 3,5 KİLO EROİN ÇIKTI

Yolculuk sırasında İran uyruklu kişilerin hareketlerinden ve konuşmalarından şüphelenen Vahit T, aracını Aşkale yol uygulama noktasına götürdü. Vahit T, buradaki polislere aracındakilerin pasaportlarını verip, üst ve eşya aramalarının yapılmasını istedi. Ekipler, yaptıkları aramada şüphelilerden B.G'nin üzerinde preslenmiş 3 kilo 500 gram eroin buldu.

TUTUKLANDILAR

Gözaltına alınan 4 şüpheli, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece "Uyuşturucu madde ticareti yapmak"suçundan tutuklandı. Taksi şoförü Vahit T, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aracına binen İran uyruklu kişilerin, kendilerini önce Erzincan'a ardından da İstanbul'a götürmesini istediğini belirtti.

"KADININ VÜCUDUYLA OYNADIĞINI FARK ETTİM"

Yolda bu kişilerin hareketlerinden şüphelendiğini anlatan Vahit T,şunları kaydetti: "İran uyruklu bu kişiler kendilerini istedikleri yere götürmem için bana ne kadar para istiyorsam vereceklerini söyledi, ben de kabul ettim. Pasaportlarını kontrol edip telefonla fotoğrafını çektiğim bu kişilerle daha sonra yola çıktık. Ancak yolda orta yaşlı kadının sürekli vücuduyla oynadığını veyüzünün kızardığını fark edince bu durumdan şüphelendim. Herhangi bir güvenlik zaafiyetine neden olmamak için bu kişileri karakol yerine güzergahım üzerindeki polis kontrol noktasına götürdüm. Buradaki polislere de araçtaki kişilerinşüpheli hareketleri olduğunu ileterek pasaportlarını verdim. Polisler de yaptıkları aramada bu kişilerin üzerinde uyuşturucu buldu. Daha sonra ekipler bana teşekkür etti."

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Anahtar Kelimeler:
eroin uyuşturucu Erzurum

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Helal olsun. Ülkem insanı böyle uyanık olmalı
başkası olsa yolunda olurdu helal olsun
aynadan paso kadınları kızları dikizliyomuş bu dikizledikleri diğerlerinden farklı davranınca yanlışlıkla *kahraman* olmuş arkadaş :)))))))))
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