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- TAKSİCİ KADININ GÖZYAŞLARI

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 12:48 | Son Güncelleme

Maslak'tan aldığı turistleri Taksim Meydanı'na getiren kadın taksiciye sahte 100 lira verildi.

- Taksim Meydanı'nda hüngür hüngür ağladı

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)
Maslak'tan aldığı turistleri Taksim Meydanı'na getiren kadın taksiciye sahte 100 lira verildi. İranlı yolcular araçtan indikten sonra paranın sahte olduğunu anlayan taksici kadın gözyaşlarına boğuldu.
60 yaşındaki Nurşen Aşık, Maslak'tan İranlı iki kadın turisti aracına aldı. Taksiye binen müşteriler, Taksim Meydanı'na gitmek istediklerini söyledi. Müşterilerini Taksim Meydanı'na getiren Nurşen Aşık'a 58 lira taksimetre ücreti için 100 lira verildi. Para üstü veren Nurşen Aşık müşterileri indirdikten sonra yoluna devam etti. Nurşen Aşık parayı çantasına koyacağı sırada İranlı yolculardan aldığı 100 liranın sahte olduğunu anladı. Aşık, indirdiği müşterileri bulmak için Taksim Meydanı'na geri döndü ancak İranlı kadınları bulamadı. Hem sahte 100 lira alan hem de cebindeki 40 lirayı para üstü olarak Nurşen Aşık aracını yol kenarına çekip hüngür hüngür ağladı.

HEM SAHTE PARA ALDI HEMDE CEBİNDEKİ PARAYI KAPTIRDI
30 yıldır şoförlük yaptığını ve emekli olduktan sonra 5 yıldır taksicilik yaptığını söyleyen 60 yaşındaki Nurşen Aşık, "Durağımızdan araç talep edildi. Müşterileri almak için ben çıktım. Maslak'tan aldım, Taksim'e gitmek istediklerini söylediler. Bir sürü valizleri vardı. Onları taşıdım, aracıma koydum. Yolda sohbet ettik, bana yiyecek ikram etiler. Onları sevdim, İranlı kızlar çok güzel oluyor dedim, iltifat ettim. Taksim Meydanı'na geldik Taksimetre 58 lira yazdı 100 lira verdiler 40 lira para üstü verdim. Müşterileri indirip yoluma devam ettim bir sonraki aldığım müşteri de 100 lira verdi onu çantama koydum. İranlı kadınların verdiği 100 lira orada duruyordu. Onu da çantama koymak için aldığımda sahte olduğunu fark ettim. Şimdi onları bulmak için buraya geldim ama gitmişler dolandırıldım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Taksi içinde ağlayan Nurşen Aşık
-Nurşen Aşık ile röportaj
-Nurşen Aşık'ın kendisine verilen sahte parayı göstermesi
-Genel ve detay görüntüler

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