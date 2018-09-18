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Taksici kardeşlerin silahla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

ADAPAZARI'da, geçen yıl, taksici 2 kardeşin öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Taksici kardeşlerin silahla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI'da, geçen yıl, taksici 2 kardeşin öldürüldüğü, 1 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.
Geçen yıl Kurban Bayramı arifesinde, Adapazarı Milli Egemenlik Caddesi üzerinde, ilçe duraklarının olduğu yerde, taksici Furkan ve Erman Yıldırım kardeşler, silahla vurularak öldürüldü. Taksici kardeşlerin akrabaları E.Y. ise yaralandı. Silahlı kavganın, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs duraklarının önündeki kişilerin birbirini iterek, tartıştığı görülüyor. Bu sırada kalabalığın yanına başka grubun geldiği, Furkan ve Erman Yıldırım kardeşlerin silahla vurularak, yere yığıldığı ve kalabalığın dağıldığı anlar da görüntülerde yer alıyor.
Öte yandan silahlı kavgaya ilişkin soruşturma kapsamında, gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü tutuklanmış, 5'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, saldırının asıl faili olduğu iddia edilen Ç.Ç ise yakalanamamıştı.

FOTOĞRAFLI

Taksici kardeşlerin silahla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktıTaksici kardeşlerin silahla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktıTaksici kardeşlerin silahla öldürüldüğü kavganın görüntüleri ortaya çıktı

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