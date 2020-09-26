HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksici kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi

Taksici kavgasında ölü sayısı 3’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 12:27 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta sabah taksiciler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Esenyurt’ta sabah taksiciler arasında çıkan kavgada ölü sayısı 3’e yükseldi. Olayı gören bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “Taksi durağına doğru sıkıyorlardı, yaklaşamadık”dedi.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Meydanı’nda bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre iki taksi durağı çalışanları arasında yolcu alma verme meselesi yüzünden çıkan kavgada silahlar konuştu. Kavga sırasında pompalı tüfeklerden çıkan saçmalar ile kardeş olan Cengiz Dayanmaz Yavuz Dayanmaz ve Sinan Öztürk isimli taksiciler ağır yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayda yaralanan 2 vatandaşın ise tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
Yaşanan olay sonrası polis kaçan şüphelileri ararken olayın görgü tanığı bir vatandaş ise yaşananları anlatarak, “İçeride oturuyorduk, silah sesleri geldi dışarı çıktığımızda 3 kişi taksi durağına doğru sıkıyordu yaklaşamadık. Bir kişi daha geldi. 2 pompalı tüfek vardı. İnsanlar çoğaldıkça bizde yanlarına gittik baktık ki yaralılar yerdeydi. Saldırgan birisinin kaçtığını gördük genç birisiydi” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattıİğrenç olay 9 ay sürdü! Şantajla tecavüze uğradığını söyleyen kadın her şeyi anlattı
Kızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli olduKızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli oldu
Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!Cevizli hurmalı sarma tatlısı tarifi!
En Çok Okunan Haberler
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
İbrahim Tatlıses yıllar sonra ekrana böyle dönüyor!
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Kırmızı Oda'da iki sürpriz ayrılık! Ünlü oyuncular veda etti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
Ortalık karıştı! Haberi alan 150 kişi anında oraya gitti
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kur'an kursunda çocuğa şiddet! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan açıklama
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
MSB'den TSK personeline 'nikah ve düğün' uyarısı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Diğer Haberler
Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır
Fahrettin Altun açıkladı: Türkiye çok önemli bir çığır atlamıştır
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
İki kızı aynı hastalıktan ölen annenin acı feryadı! Bakan Koca'dan yardım istedi
Edirne'deki vahşette cezalar belli oldu: Kızını öldürüp, cesedini parçalara ayıran babaya 24 yıl hapis
Kızını öldürüp, parça parça gömen babasını cezası belli oldu
İstanbul'da metroda 'yok artık' dedirten kalabalık
Görenler 'yok artık' dedi
Bahçelievler'de akılalmaz olay! Dövdükleri kişiyi dereye attılar
Arabanın bagajından çıkarıp dereye attılar
Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul 26 Eylül elektrik kesintisi listesi!
İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.