Taksici, küfürlü konuştukları için uyardığı kişilerce 7 kurşunla öldürüldü

Hayati AKBAŞ/HOPA, (Artvin), (DHA)- ARTVİN'in Hopa ilçesinde, taksi şoförü İshak Köse (25), terminalde uyardığı küfürlü konuşan kişiler tarafından 7 kurşunla vurularak öldürüldü.
Olay, bugün saat 05.00 sıralarında Hopa terminalinde meydana geldi. Terminalde taksicilik yapan İshak Köse, iddiaya göre küfürlü ve yüksek sesle konuşan kişileri uyarınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan kimliği belirsiz kişi, tabanca ile İshak Köse'ye ateş etti. Ağır yaralanan Köse, ambulansla kaldırıldığı Hopa Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
Polis, olaydan sonra kaçan grubu arıyor.
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