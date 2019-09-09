HABER

Taksici meslektaşını silahla yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 22:58 | Son Güncelleme

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otogarda taksicilik yapan bir kişi, iddiaya göre, aynı durakta çalıştığı meslektaşı tarafından silahla vuruldu.

Taksici meslektaşını silahla yaraladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, otogarda taksicilik yapan bir kişi, iddiaya göre, aynı durakta çalıştığı meslektaşı tarafından silahla vuruldu. Sol ayağından vurularak yaralanan taksici kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
İddiaya göre, Beyşehir Otogarında taksicilik yapan A.N. (33), aynı durakta taksicilik yapan M.Ç. tarafından aralarında yaşanan sıra tartışmasından dolayı silahla vuruldu. Otogar çay ocağının içerisinde yaşanan olayın ardından yaralı A.N. ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sol ayağından yaralanan taksicinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri de ticari taksisiyle firar eden M.Ç’yi yakalamak için çalışma başlattı. Beyşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekipleri, camları kırılan çay ocağında inceleme yaptı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye alırken, olay yerinde 3 boş kovan tespit etti.
Öte yandan, otogar içerisinde yaşanan silahla yaralama olayı anları binanın güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Görüntülerde, otogar içerisinde bulunan bir marketten çıkan taksici M.Ç., bir yazıhane önünde ayakta bekleyen meslektaşı A.N’yi çay ocağına davet ediyor. Çay ocağı girişinde tartıştığı A.N’yi kolundan tutarak içeriye zorla sokan M.Ç. burada yanındaki silahı ard arda ateşliyor. Otogar içerisinde korku dolu bakışlar arasında duyulan silah seslerinin ardından çay ocağından meslektaşını silahla yaraladıktan sonra çıkan M.Ç., etraftakilere bağırarak binayı terk ediyor.

Taksici meslektaşını silahla yaraladı

Taksici meslektaşını silahla yaraladı

Taksici meslektaşını silahla yaraladı

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Belediye başkanının evine silahlı saldırıya 3 tutuklamaBelediye başkanının evine silahlı saldırıya 3 tutuklama
Sendika başkanına muştalı saldırıSendika başkanına muştalı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Erdoğan'dan sürpriz davet! Hepsini Ankara'ya çağırdı

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın davetine yanıt!

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Bir banka daha kredi faizlerini indirdi

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

Gökçe Bahadır’ın bacakları tartışma yarattı

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

AK Parti harekete geçti! İBB toplantısında sunuldu

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

Arınç'tan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasına ilişkin dikkat çeken sözler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Birbirinden geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan’da yolcu otobüsü yandı, faciadan dönüldü

Faciadan dönüldü! Yolcu otobüsü yandı

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı

Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Yerli turistler oynadı, yabancı turistler fotoğraf çekti

Kırıkkale'de düğünde silahlı kavga: 5 yaralı

Düğünde silahlı kavga: Yaralı ve gözaltılar var

Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.