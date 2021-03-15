HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

Taksici müşteri kavgası kanlı bitti: 3 yaralı

15.03.2021 17:27 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adıyaman’da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile taksiciler arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında taksiye binip parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P.

Adıyaman’da, taksiye binerek para vermediği iddia edilen müşteri ile taksiciler arasındaki bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski Adıyaman Valiliği yakınlarında taksiye binip parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P. ile taksiciler arasında tartışma çıktı. Müşteri ile taksiciler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada bindiği taksinin parasını vermediği iddia edilen Rıdvan P., taksicilerden Şaban E., ve Siraç E ’yi bıçakla yaraladı. Kavga sonrası olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kavga eden şahısları etkisiz hale getirdi. Bıçak ile yaralan her iki taksici ile darp neticesi yaralanan Rıdvan P., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk... Bu görüntüler kreşte çekildi! 5 yaşındaki çocuk...
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladıSon Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı
1/

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Türkiye bu haritayı bekliyor! Bilim Kurulu üyesi il il sıraladı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Bursa'daki feci kazaya neden olan TIR şoförü konuştu

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

Tüyler ürpertti! Daha çok gece görülüyor, çığlık atıyor

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

İğrenç olayda yeni gelişme! Çıplak fotoğrafları ortaya çıktı

Diğer Haberler

Gökçeada ve Bozcaada'ya yarınki feribot seferlerine fırtına engeli

Dikkat! Seferler iptal edildi

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Son Dakika: Türkiye'den Yunanistan, İsrail ve AB'ye nota

Pendik ve Kartal sahilinde tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Tedirgin eden görüntü! 'Daha önce rastlamamıştık'

Bursa'da 4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

4 kişinin ölümüne neden olan tır şoförünün ifadesi ortaya çıktı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle belirli sürelerle kapatıldı

İstiklal Caddesi'nde yoğunluk! Giriş-çıkışlar kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.