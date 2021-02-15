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Taksici ve arkadaşlarının darbettiği şoför konuştu: Kemiklerim kırıldı, çaresizce duvarın dibine çöktüm

15.02.2021 17:59 | Son Güncelleme:
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Çekmeköy’de bir otobüs şoförü, durak alanını işgal eden taksi şoförüne uyarıda bulunması sonrası peronlara kadar takip edilerek taksici ve çok sayıda arkadaşı tarafından darbedildi.

Çekmeköy’de bir otobüs şoförü, durak alanını işgal eden taksi şoförüne uyarıda bulunması sonrası peronlara kadar takip edilerek taksici ve çok sayıda arkadaşı tarafından darbedildi. Yaşanan dehşet anlarını aktaran otobüs şoförü Erol Özdoğan, “Beni darbettikleri esnada iki omzum çıktı. Kürek kemiğim kırıldı. Çaresizce ellerimi yüzüme kapayarak, duvarın dibine çöktüm” diye konuştu.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Çekmeköy Yenidoğan peronlarında akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Özdoğan isimli otobüs şoförü toplu taşıma durağına ait alanda park halinde bekleyen taksi sürücüsüne orada durmaması konusunda ikazda bulundu. Duruma sinirlenen taksi şoförü, otobüs şoförüne sözlü tacizde bulundu. Hakaretlere karşılık vermeyen Özdoğan yolcuları aldıktan sonra güzergahına devam etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü, tartıştığı otobüs şoförünü son durağa kadar aracıyla takip etti.

Peronlara giriş yapan otobüs şoförü Özdoğan’ın aracının önü, kendisini takip eden taksici ve arkadaşları tarafından kesildi. Otobüs şoförünü araçtan indiren taksici ve yanındaki çok sayıdaki arkadaşı Özdoğan’ın adeta öldüresiye dövdü.

“Yeğenimi ve beni araçtan indirip dövdüler”
Yaşanan dehşet anları sonrası konuşan otobüs şoförü Erol Özdoğan, “Cuma günü yolcu almak için durağa girmek istedi. Bir taksi sürücüsü buna izin vermedi. Buna rağmen yolcu alıp, çıkacağımı söyledim kendisine. Taksi sürücüsü bana ‘yaklaş bakalım, nasıl gireceksin durağa’ dedi. Ben de karşılık vermeyip, yolcumu aldıktan sonra devam ettim. Meğerse o taksici ben duraktan ayrıldıktan sonra iki araçla beni takip etmeye başlamış. O esnada yanımda olan yeğenimi ve beni araçtan indirip dövdüler. Darbettikleri esnada iki omzum da yerinden çıktı yetmedi sol arka kürek kemiğim kırıldı. Ardından beni darbettikleri esnada 6-7 kişinin daha geldiğini gördüm. Onların gelmesiyle beraber durumu farkeden esnaf arkadaşlar araya girdi. Hiç birini tanımıyorum, Herhangi bir husumetim de yok. Tek başımayım bu konuda. Yetkililerden yardım istiyorum” diye konuştu.

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