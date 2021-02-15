Taksici ve arkadaşlarının darbettiği şoför konuştu: Kemiklerim kırıldı, çaresizce duvarın dibine çöktüm

Çekmeköy’de bir otobüs şoförü, durak alanını işgal eden taksi şoförüne uyarıda bulunması sonrası peronlara kadar takip edilerek taksici ve çok sayıda arkadaşı tarafından darbedildi. Yaşanan dehşet anlarını aktaran otobüs şoförü Erol Özdoğan, “Beni darbettikleri esnada iki omzum çıktı. Kürek kemiğim kırıldı. Çaresizce ellerimi yüzüme kapayarak, duvarın dibine çöktüm” diye konuştu.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Çekmeköy Yenidoğan peronlarında akşam saat 21.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Özdoğan isimli otobüs şoförü toplu taşıma durağına ait alanda park halinde bekleyen taksi sürücüsüne orada durmaması konusunda ikazda bulundu. Duruma sinirlenen taksi şoförü, otobüs şoförüne sözlü tacizde bulundu. Hakaretlere karşılık vermeyen Özdoğan yolcuları aldıktan sonra güzergahına devam etti. Yaşanan olay sonrası taksi şoförü, tartıştığı otobüs şoförünü son durağa kadar aracıyla takip etti.

Peronlara giriş yapan otobüs şoförü Özdoğan’ın aracının önü, kendisini takip eden taksici ve arkadaşları tarafından kesildi. Otobüs şoförünü araçtan indiren taksici ve yanındaki çok sayıdaki arkadaşı Özdoğan’ın adeta öldüresiye dövdü.