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Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası

24.05.2021 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te taksi şoförü ve yolcu arasında 'kısa mesafe' sebebi ile tartışma yaşandı. Kavgaya dönen tartışma bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Taksici ve müşteri arasında 'kısa mesafe' kavgası

Olay, Fatih Çarşamba Mahallesinde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binen yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü, yolcu ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.

O ANLAR ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ikilinin birbirini darp etme anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Fatih
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