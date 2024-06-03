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  4. Taksiciden 3 genç kıza 90 lira için ahlaksız teklif: Başka şekilde halledebiliriz

Taksiciden 3 genç kıza 90 lira için ahlaksız teklif: Başka şekilde halledebiliriz

03.06.2024 11:42
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İstanbul'da gece saatlerinde yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Ataşehir'de taksiye binen 3 kız üzerlerinde para olmadığını belirterek 90 lirayı IBAN ile atabileceklerini söyledi. Alkollü olduğu iddia edilen taksici genç kızlara 'başka şekilde de halledebiliriz' diyerek birliktelik teklif etti.

Ataşehir’de 3 genç kızı aracına alan taksici, iddiaya göre yolculuk ücreti karşılığında birliktelik teklif etti. Genç kızların reddedip tepki göstermesi üzerine çıkan kavgada taksici, kızları araçtan kovup onlara ağır küfür etti. Yaşananlar kızların kamerasına yansıdı.

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TAKSİCİDEN AHLAKSIZ TEKLİF

Olay, saat 00.30 sıralarında Ataşehir Çevre Yolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Melissa K., 2 kız arkadaşıyla birlikte yolculuk yapmak üzere çevirdikleri taksiye bindi. Bir süre sonra gideceği yere varan kızlardan Melissa K., taksiciye üstünde para olmadığını ve 90 liralık ücreti İBAN yoluyla hesabına atmak istediğini söyledi. Ancak alkollü olduğu da iddia edilen taksici, genç kıza yolculuk ücreti karşılığında “başka şekilde de halledebiliriz” diyerek birliktelik talep etti.

ÜZERLERİNE YÜRÜDÜ KÜFÜR ETTİ

Teklifi reddeden genç kızlar tepki gösterince taksici onları araçtan kovdu. Çıkan tartışmada taksici iddiaya göre önce genç kızların üstüne yürüdü ardından da araca binip ağır küfürler savurdu. Yaşananlar kameralara anbean yansırken, taksici olay yerinden uzaklaştı. Genç kızlar taksiciden şikayetçi olmadı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Taksici Ataşehir
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