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Taksici’den örnek davranış

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 12:47 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binen Tunus uyruklu 2 turist içinde 30 bin euro bulunan çantayı takside unuttu.

İstanbul Havalimanı’ndan taksiye binen Tunus uyruklu 2 turist içinde 30 bin euro bulunan çantayı takside unuttu. Taksici örnek bir davranışta bulunarak içi para dolu çantayı sahiplerine teslim etti.
Edinilen bilgiye göre, taksici Hakan Kanat İstanbul Havalimanı’ndan Tunus uyruklu 2 turisti aracına aldı. Turistleri Kumkapı’da bir otele bırakan Kanat taksisine başka bir müşteri alarak Kumkapı’dan ayrıldı. Kanat, bu sırada arka koltukta bulunan çantayı fark etti. Kanat örnek bir davranışta bulunarak içi para dolu çantayı polis merkezinde turistlere teslim etti. Turistlerin ise Kanat’a teşekkür ederek 100 euro verdiği öğrenildi.
Öte yandan, taksicinin Kumkapı karakolunda çantayı sahiplerine teslim ettiği analar sosyal medyada ilgi gördü.

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