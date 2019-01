TAKSİCİDEN ÖRNEK DAVRANIŞ; ARACINDA UNUTULAN 120 BİN LİRALIK DÖVİZİ SAHİBİNE TESLİM ETTİ

Haber-Kamera: Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL,(DHA)

Atatürk Havalimanı'ndan aldığı İranlı turistin aracında 120 bin lira değerinde döviz olan çanta unuttuğunu gören taksi şoförü Can Çelebi(53) bulduğu parayı sahibine teslim etti. Parasına kavuşan İranlı Reza Mandegani (31) Çelebi'ye teşekkür ederken 200 dolar hediye etti. Çelebi'nin üyesi olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'i Başkanı Fahrettin Can, "Kendisini ayın şoförü ilan ediyorum" dedi.

İran'dan İstanbul'a çay ticareti yapmak için yanında taşıdığı döviz dolu çantayla gelen İranlı turist Reza Mandegani, Atatürk Havalimanı'ndan bindiği taksiyle gezmek için Taksim Meydanı'na gitti. Burada taksiden inen Mandegani, bir süre sonra yanında taşıdığı çantasını kaybettiğini fark etti. Bu esnada havalimanına dönen ve aracına yeni bir müşteri alan taksi şoförü Can Çelebi, yolcunun arka koltukta çanta olduğunu söylemesiyle birlikte çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne götürüp aracında içinde döviz, ziynet eşyası olan çanta unutulduğunu söyledi. Bunun üzerine İranlı turiste ulaşılarak çantasının bulunduğu haberi verildi.