Taksiciden örnek davranış; aracında unutulan 120 bin liralık dövizi sahibine teslim etti

İran'dan İstanbul'a çay ticareti yapmak için yanında taşıdığı döviz dolu çantayla gelen İranlı Reza Mandegani, Atatürk Havalimanı'ndan bindiği taksiyle gezmek için Taksim Meydanı'na gitti. Burada taksiden inen Mandegani, bir süre sonra yanında taşıdığı çantasını kaybettiğini fark etti. Bu esnada havalimanına dönen ve aracına yeni bir müşteri alan taksi şoförü Can Çelebi, yolcunun arka koltukta çanta olduğunu söylemesiyle birlikte çantayı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'ne götürüp aracında içinde döviz, ziynet eşyası olan çanta unutulduğunu söyledi. Bunun üzerine İranlı turiste ulaşılarak çantasının bulunduğu haberi verildi.

Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı'ndan aldığı İranlı turistin, aracında 120 bin lira değerinde döviz olan çanta unuttuğunu gören taksi şoförü Can Çelebi(53) bulduğu parayı sahibine teslim etti. Parasına kavuşan İranlı Reza Mandegani (31) Çelebi'ye teşekkür ederken 200 dolar hediye etti. Çelebi'nin üyesi olduğu Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi'i Başkanı Fahrettin Can, "Kendisini ayın şoförü ilan ediyorum" dedi.

"TAKSİCİLER DÜZGÜN ESNAFTIR" Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can ise Can Çelebi'nin bulduğu çantayı kendilerine hemen teslim ettiklerini söyleyerek, "Bunları bulup getirdi kendisi. Anlattığı gibi de önce başka bir beyefendi kardeşimizi alıyor. Sonra çantasını bu kardeşimiz unutunca başka bir yolcu haber veriyor çantayı. Şoför arkadaşımız sağ olsun misafirimizin dövizlerini alıp getiriyor. Burada bunlar sürekli olan şeylerdir. Sürekli taksici hakkında kötü imaj için aleyhimizde haberler yapılmaktadır. Maalesef bunlar doğru değildir. Taksici esnafı düzgün esnaftır. Helalinden para kazanan insanlardır" dedi.

İKİNCİ YOLCUYU ALDIĞINDA FARK EDİLDİ Mandegani'yi Atatürk Havalimanı İç Hatlar Terminali'nden aldığını söyleyen Can Çelebi, "Taksim Balo Sokağı'na götürdüm. Bıraktım. Geri geldim. İkinci yolcuyu alırken çantayı yolcu fark etti zaten. Yolcuyu bıraktıktan sonra yönetime geldim. Disiplin kurulunu aradım. Geldim teslim ettim. Disiplin kurulu başkanımız da yolcuya ulaşmış. Şimdi de hayırlısıyla yolcumuza çantasını teslim edeceğiz" diye konuştu.

Atatürk Havalimanı'nda taksi şoförlerinden 45 yıldır sabıka kaydı alındığını söyleyen Can, "Hırsızlıklara bizim kooperatifimizde rastlanmamaktadır. Burada bulunan paralar çok büyük para gibi gözükse bile bizim buralarda sürekli olan şeylerdir. Ben Can kardeşimize teşekkür ediyorum. Kendisini ayın şoförü ilan ediyorum. Onu da ödüllendireceğiz ayrıca. Bizi gururlandırdığı için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Öte yandan Reza Mandegani parasını bulup kendisine teslim eden şoför Can Çelebi'ye 200 dolar hediye etti.

