Taksiciden turiste gasp iddiası

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) TAKSİSİNE binen İsveç uyruklu anne ile oğlunun parasını gasp ettiği iddia edilen taksici yakalandı.

Sultanahmet’te 27 Ekim’de bindiği taksinin sürücüsü tarafından parasının zorla alındığını söyleyen İsveç uyruklu kadın O.M., durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri İsveç uyruklu O.M.’nin Fatihte başlayıp, Şişli’ye kadar devam eden yolculuğuyla ilgili kamera çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarda ekipler taksinin plakasını belirledi. Polis 30 Ekim’de araçta şoförlük yapan T.Ş., E.B. ve H.D.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, 5 bin İsveç kronu ve 300 eurosunun gasp edildiğini iddia edilen O.M.’yi, şüpheliyi teşhis etmesi için emniyete çağırdı. O.M., kendisini gasp eden taksici T.Ş.’yi tespit etti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 taksiciden E.B. ve H.D. savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakıldı. Şüpheli taksici T.Ş. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İsveç uyruklu O.M.’nin annesiyle taksiye binmesi güvenlik kameraları tarafından, şüpheli taksicinin adliyeye sevk edilmesi polis kameları tarafından görüntülendi.

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