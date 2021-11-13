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  4. Taksiciden yolcuya ölüm tehdidi! Aracına almadı, kamerayı açında "Kafana sıkarım" dedi

Taksiciden yolcuya ölüm tehdidi! Aracına almadı, kamerayı açında "Kafana sıkarım" dedi

13.11.2021 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar'da aracına almadığı yolcu tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülenen taksici, küfrederek yolcuyu "Kafana sıkarım" diye tehdit etti.

Taksiciden yolcuya ölüm tehdidi! Aracına almadı, kamerayı açında "Kafana sıkarım" dedi

Üsküdar Altunizde'de sabah saatlerinde gazeteci Fırat Fıstık taksiye binmek istedi. Taksinin şoförü, Fıstık'ı aracına almadı. Fıstık, bunun üzerine telefonunun kamerası ile görüntü almaya başladı. Gazeteciyi "Kafana sıkarım" diyerek tehdit eden taksici küfrederek aracından çıktı. O anlar görüntülere yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri olayın yaşandığı yerde taksilere yönelik denetim yaptı.

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(DHA)

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