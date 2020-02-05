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  4. Taksiciler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

Taksiciler birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2020 09:36 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta iddiaya göre taksi durağı yeri nedeniyle çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. 2 kişinin silahla yaralandığı kavga hastaneye de taştı. Polis hastanede çıkan arbedede çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay, Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir taksi durağında meydana geldi. İddiaya göre, taksi durakları arasında bir süredir yer tartışması yaşanıyordu. Sabaha karşı tartışma silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafları yatıştırdı. Sabah saatlerinde tekrar toplanan taksiciler rakip durağın taksilerine ve durağına saldırdı. Saldırı sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Yaralılardan birisinin sırtından mermi girişi olduğu öğrenildi.

TAKSİLERİN CAMLARINI KALDIRIM TAŞI İLE KIRDILAR

Kavga sırasında durak etrafında bulunan 2 taksinin camlarının kaldırım taşı ile kırıldığı görüldü. Araçlar kullanılamaz hale geldi. Olay yerinde tedbir amaçlı bulunan polis ekibi destek ekiplerin de gelmesiyle tarafları yatıştırdı.

DEVLET HASTANESİ ACİLİNDE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Yaralı 2 kişi için devlet hastanesi aciline giden taraflar burada da ortalığı karıştırdı. İhbar üzerine hastaneye giden polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, yaralıların tedavisi devam ederken polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt Taksi taksici kavgası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
esenyurt bölgesinde taksi duraklari belediye tarafindan denetlenmiyor vergi yok ruhsat yok deynekciler kabadayilar eski sabikalilar durak adi altinda yerleşiyorlar ve aylık 50 bin lira gibi bi para havadan geliyor taksi başı 900 lira alıyorlar 50 araç olsa hesap yap rant büyük sürekli böyle kavga gürültü yaşamaktan bıktık nerde devlet....
hepsinin ehliyetine el koyun bidaha taksicilik yapamasınlar
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