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Taksiciler'den UKOME öncesi Yenikapı'da eylem! İmamoğlu'na tepki gösterdiler

28.10.2021 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yapılacak UKOME Toplantı'sına 10'uncu sefer getirilecek 5 bin yeni taksi teklifi öncesi yüzlerce taksici bir araya gelerek eylem yaptı. 5 bin taksi teklifine karşı olduklarını belirten İTEO Başkanı Eyup Aksu, "30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Bunun için esnafımız sesini duyuracak, kırmızı kart gösterecek" dedi.

Taksiciler'den UKOME öncesi Yenikapı'da eylem! İmamoğlu'na tepki gösterdiler

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bugün yapılacak UKOME Toplantısı öncesi yüzlerce taksici taksileri ile Yenikapı'da toplandı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin (İBB) 10'uncu sefer gündeme getirdiği 5 bin yeni taksi teklifine karşı olan taksiciler "Esnaf burada İmamoğlu nerede?" sloganları atarak İBB yönetimine kırmızı kart gösterdi.

"KIRMIZI KART GÖSTERECEK"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyup Aksu yaptığı açıklamada, "İBB, bugün 10'uncu defa taksi sayısının artışını gündeme getiriyor. Biz, Türkiye Şoförler Otomobilciler Federasyonu adına sunum yapacağız. Tekrar konuları anlatacağız. İstanbul'da taksi sayısının artışına ihtiyaç yok. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin raporunda yazıyor. Bizim teknolojiye ihtiyacımız var. Trafik sorunun çözülmesine ihtiyacı var. Ayrıca taksimetre ücretlerinin iyileştirilmesine ihtiyacımız var. Biz bunları içeride anlatacağız. Takdir komisyonun. Toplantı sonunda, neticeyi burada taksici arkadaşlarımızla paylaşacağız. Kırmızı kartla, idareye kırmızı kart gösteriyoruz. 30 yıldır taksici esnafı, ulaşım sektörü böyle bir zulüm görmedi. Bunun için esnafımız sesini duyuracak, kırmızı kart gösterecek" dedi.

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"SEN ÖNCE BOZULAN BELEDİYE ARAÇLARINI ONAR"

Taksicilerin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını belirten Taksici Faruk Süleymanoğlu, "Hakkımızı savunmak için burada toplandık. Bizi halkla öyle bir düşman etti ki, oğlum okulda 'Babanın mesleği ne?' sorusuna 'Taksici' dediğinde 'Hırsız mı?' diye soruyorlar. Böyle bir algı olur mu? Yapıyorsanız doğru dürüst iş yapın. Neymiş bizim esnafımıza maaş verecekmiş, güzelde sen önce bozulan belediye araçlarını onar" şeklinde konuştu.

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"25 BİN LİRA BİR TAKSİCİ KAZANSIN BEN KENDİMİ ASACAĞIM"

Taksi teklifine karşı olduğunu söyleyen Taksici Talip Güneşdoğdu, "Üç vardiya çalışacak, 7 bin lira maaş, senede iki ikramiye bu kazanç nerede? Bu kazancı bana söylesene. 25 bin lira bir taksici kazansın ben kendimi asacağım. 5 bin araba verecek. Neye dayanarak verecek bu taksileri. Ben devletten ihaleyle aldım. Benim hakkım nerede o zaman, benim paramı ver. Aldığım zaman bir taksi plakam 4 daire yapıyordu. Şimdi bir daire bile alamıyorum" şeklinde konuştu.

(DHA)

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Ekrem İmamoğlu
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