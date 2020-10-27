Taksiciler maskesiz yolcuların ‘pes' dedirten bahanelerini anlattı

Maske takmanın koronavirüs salgınından korunmanın tek ve en etkili yol olduğu defalarca açıklanmasına rağmen çok sayıda vatandaş bin bir türlü bahaneler üreterek maske takmamak için direniyor. Koronavirüs salgını sebebiyle birçok uyarıyı ve hayatını kaybeden kişilerinin sayısının her geçen gün arttığını görmezden gelen vurdumduymaz kişiler nedeniyle salgın yayılmaya, bazıları da maske takmamaya devam ediyor. Vurdumduymaz kişilerin ölüme nasıl davetiye çıkardıklarını ve akıllara zarar bahanelerini Edirneli taksiciler sitem ederek açıkladı.

"MASKE KULLANMIYORUM DİYENLER OLDU"

Edirne’de taksicilik yapan Burak Kuzu, taksiye maskesiz binen vatandaşların çoğunlukla bahanelerinin ‘maskemi evde unuttum’ sözü olduğunu söyledi. Taksiye maskesiz binen vatandaşa neden maske takmadığını sorduğunda ‘ben maske kullanmıyorum’ cevabını duyunca çok şaşırdığını söyleyen Kuzu, “Ben sabahtan akşama kadar maskeyle duruyorum. Herkes bu hassasiyeti göstermeli” dedi.

"KORONAVİRÜSE İNANMIYORLAR"

Yıllardır taksicilik yaptığını belirten Levent Uzak Gören de, özellikle kısa mesafelerde vatandaşların maske takmak istemediklerini ve arabada maskesiz oturmak istediklerini söyledi. Bazı insanların koronavirüs salgınına inanmadığını ifade eden Gören, herkese maske takmaları çağrısında bulunarak, polis uygulamalarında maskesiz yolcuyla yakalandıklarında kendilerine ceza uygulandığını anlattı.