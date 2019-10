Taksiciler Odası Başkanı Aksu: (UBER'erişimin engellenmesi) Bundan sonra daha iyi bir hizmet vereceğiz

" Bugün gördüğünüz gibi Çağlayan Adliyesi’nde Uber’e karşı açtığımız dava sonuçlandı. Şimdiye kadar en iyi şekilde hizmet etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz." diyen Eyüp Aksu, "Ne yazık ki 2013 yılından itibaren Türkiye’de böyle bir korsan taşımacılık başladı ve devam ediyordu. Her zaman dediğimiz gibi biz Türkiye Cumhuriyeti adaletine ve siyasetine sonsuza kadar güveniyoruz. Haklıyız, ekmeğimizin peşindeyiz, haklı olduğumuz dava yıllardır devam ediyor. UBER'in internet erişimi XL ve normal araçlarla, taksiler dahil UBER'in erişimi bugün itibariyle Türk adaletinin, mahkeme heyetinin verdiği kararla kapatıldı, hayırlı uğurlu olsun. Bizler taksici esnafı olarak bundan sonra daha iyi bir hizmet vereceğiz, böyle korsanların oluşmasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

BARIŞ PINARI HAREKATI VURGUSU YAPILDI

Eyüp Aksu şunları söyledi:

Şu anda ülkemiz Suriye sınırımızda kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı operasyonu yürütmektedir. Amacımız gayemiz Cumhurbaşkanımızın dediği gibi kimsenin yerinde gözümüz yok. Sınırımızdaki güvenliğimizi oluşturuyoruz. Şu anda Türk ordusu, emniyet güçleri Barış Pınarı Harekatı’nda çok güzel bir operasyon yapıyorlar. Bütün terör örgütlerini temizleyecekler. Biz taksici esnafı olarak gece gündüz duamız ve desteğimiz ordumuzun yanındadır. Cenabı Allah ordumuzu muzaffer eylesin. Hiç kimsenin burnu kanamadan, ordumuzun ülkemize tekrar terörü temizleyerek geri dönmesini nasip eylesin.

'Başta Cumhurbaşkanımız, geçen dönem ki TBMM başkanımız, son başbakanımız Binali Yıldırım, içişleri bakanımız Süleyman Soylu, bütün bakanlarımız ve bütün siyasi partilerimiz bu haklı olduğumuz mücadelede her zaman her yerde net tavrını koymuşlardır. Özellikle Cumhurbaşkanımız ‘ ben Uber muber tanımam ‘ demiştir, zaten her zaman taksici esnafının yanında olmuştur. Cumhurbaşkanımız ve bütün siyasetçilerimize sonsuz teşekkürler ediyoruz. Kesinlikle bu karar bizi farklı yöne yönlendirmeyecek. Biz milli ve yerli olmak şartıyla aplikasyonumuzu, yazılımımızı yaptık ve hazırladık bundan sonra İstanbul halkıyla taksici esnafımız buluşacak ve en kaliteli hizmet verilecek. Bundan İstanbul halkımızın hiç bir endişesi olmasın. Taksici esnafımız için hayırlı uğurlu olsun. Bu bir milattır hepinizden Allah razı olsun"' .