Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'dan zam talebi: Toplu taşımadan ucuzuz, İstanbul'da sakız fiyatına taksicilik yapıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı gerçekleştirildi. İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, akaryakıt fiyatları, asgari ücret ve enflasyona dikkati çekerek, yüzde 24,79 zam yapılmasını önerdiklerini dile getirdi. Cihan, takside yolcu başına minimum ücretin 28 liradan 35 liraya, minibüste 2 kilometreye kadar 5,25 liradan 6,55 liraya, Bakırköy-Taksim taksi dolmuşunda ücretlerin ise 13,25 liradan 16,55 liraya çıkarılmasını talep ettiklerini belirtti.

TEKLİF KABUL EDİLMEDİ

İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu ise zam yapılmasını talep ettiklerini ancak bu oranı uygun görmediklerini belirtti.

Toplantıda Toplu Ulaşım Ücret Tarifelerinin Düzenlenmesi teklifi oy çokluğuyla reddedildi. Hat bazlı minibüs ve taksi dolmuşların taksiye dönüştürülmesi ve engelsiz taksi taşımacılığı düzenlenmesi teklifi ise alt komisyona havale edildi.

"TOPLU TAŞIMADAN UCUZUZ"

Toplantıda konuşan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyup Aksu ise zam yapılmasını talep ettiklerini ancak bu oranı uygun görmediklerini belirtti. İstanbul'da taksi ücretlerinin düşük olduğunu savunan Aksu, "Evimize ekmek götürmek istiyoruz" dedi.

Aksu, "Öyle bir noktaya geldik ki toplu taşımadan ucuzuz. 2,5 kilometre yolculuk 28 TL. Sakız fiyatına taksicilik yapıyoruz. İBB suya yaptığı zammı bize vermiyor. Toplu taşımayı İBB sübvanse ediyor, bizi Cenab-ı Allah sübvanse ediyor. Esnaf burada çıkacak kararı dört gözle bekliyor. Esnaf mağdur" ifadelerini kullandı.

"TAKSİCİNİN ÇOK İYİ BİR KAZANCI VARMIŞ GİBİ SÜREKLİ GÜNDEMDEYİZ"

Aksu, taksi dolmuşların taksiye dönmesini uygun bulduklarını ancak "M" plakalı minibüslerin taksiye dönmesini uygun bulmadıklarını sözlerine ekledi. Taksi konusunun medyada, bürokraside ve sokakta sürekli gündemde olduğuna değinen Aksu, şöyle devam etti:

"Sanki taksinin çok iyi bir kazancı varmış gibi sürekli gündemdeyiz. Bu konuyla alakalı alt komisyonda özel halk otobüslerinden bir kooperatif başkanı, 'Biz de geçmek istiyoruz' dedi. Bir ara da faytoncular istiyordu. Vali ve belediye güzel bir çalışma yaptı da faytonculardan kurtardık. Fatura hep bize kesiliyor. Biz de bu faturanın hep bize kesilmesini uygun görmüyoruz."