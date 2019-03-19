"Taksiciler Ödül Töreni"

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın da katıldığı törende, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sahneye klasik bir taksinin direksiyonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile birlikte girdi.

Yıldırım'ın bu sözü taksiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kendisinin de taksici bir babanın evladı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak benim için en önemli görevdir. Arabalarınız da, yollarını da cillop gibi olacak. Alın terinizin, emeğinizin hakkını da alacaksınız. Ama sizden de isteğim var. Müşteri beğenmemek, uzak yakın mesafe yok. Müşteriyi başınızın üzerinizde taşıyacaksınız." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan ise 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, "31 Mart'ta Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik yapılan saldırılara karşı ortaya koyacağınız irade bölücünün nefesini kesecek, milletin seçtiği siyasal iktidarı ABD ile orayla, burayla iş birliği yaparak devirmek isteyenlerin nefesi kesilecek. Türkiye çok güçlü bir şekilde 31 Mart'tan sonra yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı ve Lokman Çağrıcı, "Hayatın her alanında taksici kardeşlerimizi görüyoruz. Bugün burada onların oylarıyla seçilenleri tebrik ediyorum." dedi.