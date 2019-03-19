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"Taksiciler Ödül Töreni"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 22:12 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım: - "Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. İstanbullu taksiye binecek, korsandan inecek"

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. İstanbullu taksiye binecek, korsandan inecek." dedi.

Taksici esnafı, Bağcılar Belediyesi iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Taksiciler Ödül Töreni" Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı.

İstanbul’un 39 ilçesindeki 150 taksi durağına konulan sandıklarda oy kullanan 36 bin taksici, çeşitli kategorilerde başarılı isimleri belirledi.

Oylamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Yılın Devlet Adamı", Binali Yıldırım ise "Yılın Siyasetçisi" seçildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın da katıldığı törende, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sahneye klasik bir taksinin direksiyonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile birlikte girdi.

Taksici esnafının yoğun ilgi gösterdiği Binali Yıldırım, salonu dolduran taksici esnafın korsan taşımacılığın yasaklanması taleplerine değindi. Binali Yıldırım, "Lafı uzatıp zurna yapmaya lüzum yok. İstanbullu taksiye binecek, korsandan inecek." dedi.

Yıldırım'ın bu sözü taksiciler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Kendisinin de taksici bir babanın evladı olduğunu söyleyen Yıldırım, "Sizin hakkınızı, hukukunuzu korumak benim için en önemli görevdir. Arabalarınız da, yollarını da cillop gibi olacak. Alın terinizin, emeğinizin hakkını da alacaksınız. Ama sizden de isteğim var. Müşteri beğenmemek, uzak yakın mesafe yok. Müşteriyi başınızın üzerinizde taşıyacaksınız." diye konuştu.

TBMM Başkanvekili Celal Adan ise 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek, "31 Mart'ta Türkiye'nin birliğine, beraberliğine, kardeşliğine yönelik yapılan saldırılara karşı ortaya koyacağınız irade bölücünün nefesini kesecek, milletin seçtiği siyasal iktidarı ABD ile orayla, burayla iş birliği yaparak devirmek isteyenlerin nefesi kesilecek. Türkiye çok güçlü bir şekilde 31 Mart'tan sonra yoluna devam edecektir." diye konuştu.

Bağcılar Belediye Başkanı ve Lokman Çağrıcı, "Hayatın her alanında taksici kardeşlerimizi görüyoruz. Bugün burada onların oylarıyla seçilenleri tebrik ediyorum." dedi.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, il genelinde 17 bin 593 takside çalışan şoförlerin aileleriyle birlikte 52 bin nüfusa karşılık geldiğini söyledi. Aksu, korsan taşımacılığa karşı olduklarını belirterek, Binali Yıldırım'dan UBER adlı taşımacılık sisteminin yasaklamasına yönelik yardım talebinde bulundu.

Törende taksicilerin oylarıyla seçilen sanatçılar Seren Serengil, Gülben Ergen, Mustafa Ceceli, Sinan Akçıl, Ekin Uzunlar, Ebru Yaşar, Safiye Soyman, Müşerref Akay ile Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncuları plaketlerini Binali Yıldırım'ın elinden aldı.

Ödül töreni, hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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Bağcılar Belediyesi Taksi Esnafı Taksiciler ödül töreni

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