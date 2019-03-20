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Taksiciler Ödül Töreni’nde Türkiye’nin ’En’leri seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 09:55 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan 4'üncü Taksiciler Ödül Töreni'nde siyaset, sanat, medya ve spor kategorilerinde taksicilerin seçtiği "Türkiye'nin En'leri" ödülleri sahiplerini buldu.

İSTANBUL, (DHA)- Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan 4'üncü Taksiciler Ödül Töreni'nde siyaset, sanat, medya ve spor kategorilerinde taksicilerin seçtiği "Türkiye'nin En'leri" ödülleri sahiplerini buldu.

Bağcılar Belediyesi ve taksici esnafı iş birliğiyle bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Taksiciler Ödül Töreni" Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. İstanbul'un 39 ilçesindeki 150 taksi durağına konulan sandıklarda oy kullanan 36 bin taksici, bir çok kategoride başarılı isimleri seçti. Siyaset, sanat, medya ve spor dallarında başarılı bulunan 40 ismin ödüle layık görüldüğü programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yılın Devlet Adamı', Binali Yıldırım ise 'Yılın Siyasetçisi' seçildi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sahneye klasik bir taksinin direksiyonunda Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı ile birlikte girdi.

"MÜŞTERİ BEĞENMEMEK YOK, MÜŞTERİYİ BAŞINIZIN ÜZERİNDE TAŞIYACAKSINIZ"

Ödülünü aldıktan sonra bir konuşma yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Taksici kardeşlerim, şoför kardeşlerim, minibüsçü kardeşlerim bize büyük bir gurur yaşatıyorsunuz. Taksiciliğin çilesini çeken birisi olarak sizin hakkınızı hukukunuzu korumak benim için en önemli görevdir. Sizden bir isteğim var; öyle müşteri beğenmemek yok. Uzak yakın mesafe yok. Müşteriyi başınızın üzerinde taşıyacaksınız. Söz mü? O halde İstanbul sizinle, Binali Yıldırım sizinle beraber. İstanbul sokakları sizden sorulur" ifadelerine yer verdi.

"HAYATIN HER ALANINDA TAKSİCİ KARDEŞLERİMİZİ GÖRÜYORUZ"

32 yıldır siyaset yaptığını ve belediyecilikte 20. yılını doldurmak üzere olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Hayatın her alanında taksici kardeşlerimizi görüyoruz. Bu defa ekranın arkasındaki bizlere radyo üzerinden özellikle en fazla dinleyen kardeşlerimizin intibaları ve değerlendirmeleri her zaman bizim için büyük değer ifade etmiştir" şeklinde konuştu.

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Taksiciler Ödül Töreni’nde Türkiye’nin ’En’leri seçildiTaksiciler Ödül Töreni’nde Türkiye’nin ’En’leri seçildi
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