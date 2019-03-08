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Taksiciler Türkiye'nin En'lerini seçecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:06 | Son Güncelleme

BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı?nın önderliğinde 'Taksiciler Türkiye?nin En'lerini Seçiyor' yarışmasının bu yıl 4?üncüsü düzenlendi.

İSTANBUL(DHA)- BAĞCILAR Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı?nın önderliğinde 'Taksiciler Türkiye?nin En'lerini Seçiyor' yarışmasının bu yıl 4?üncüsü düzenlendi. Yarışma kapsamında yüzlerce taksici oylarını kullanmaya başladı.
Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Taksiciler Türkiye?nin En?lerini seçiyor' organizasyonu yüzlerce taksicinin katılımıyla başladı. 'Taksici esnafının olduğu her yerde hayat vardır' sloganı ile başlatılan organizasyon kapsamında 40 kategoride sanat, siyaset, müzik ve medya gibi dallarda taksiciler en iyilerini belirlenecek. Organizasyon kapsamında 39 ilçede 36 bin taksici oy kullanacak. Taksiciler 10 gün boyunca 150 taksi durağında kurulan sandıklara gidip oyunu verebilecek.
?HALK TAKSİCİYE GÜVENİYOR?
Organizasyonda oy vermeye gelen taksici, ?Bu seferde Türkiye?nin en iyilerini biz taksiciler seçiyoruz. Haber spikerlerini, sanatçıları ve birçok dalda oy vereceğiz. Demek ki halk bize güveniyor. Söylediklerimize ya da seçtiklerimize güveniyorlar. Bize bu fırsatı verdiler biz de Türkiye?nin En iyisini seçeceğiz? dedi.
?TAKSİCİLER TÜM OLAYLARA HAKİMDİR?
Taksicilerin Türkiye gündemine hakim olduğunu söyleyen taksici, ?Biz 36 bin taksici olarak bugün Türkiye?nin en iyilerini seçeceğiz. Biz 31 Mart?tan önce daha seçmen sandığa gitmeden biz sandık başına geçtik. Türkiye?de ne yaşanıyorsa müşteri bindiğinde bize havadisleri taksicilerden alır. Taksici tüm olaylara hakimdir. Bağcılar Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederim. Böyle bir etkinlik düzenlediği için çok teşekkür ederim. Ben radyoda hep Muazzez Ersoy?u dinlerim bu yüzden oyumu ona vereceğim. Yılın kadın televizyon oyuncusu kategorisinde de Nurgül Yeşilçay?a oyumu vereceğim? İfadelerini kullandı.
Etkinliği düzenleyen Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı?ya teşekkür etti. Ve bu etkinlikten çok memnun olduklarını söyledi.
10 günlük oy kullanma zamanından sonra Haliç Kongre Merkezi?nde ödüller sahiplerini bulacak.

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