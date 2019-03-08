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"Taksiciler, Türkiye'nin 'en'lerini seçiyor" yarışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 18:48 | Son Güncelleme

Bağcılar Belediyesi tarafından dördüncüsü düzenlenen yarışma kapsamında taksi duraklarında kurulacak sandıklarda oy kullanacak 36 bin taksici, siyaset, televizyon, müzik ve medya gibi değişik kategorilerde Türkiye'nin "en"lerini seçecek - Ödüller 19 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hizmet veren taksiciler, çeşitli kategorilerde Türkiye'nin en iyilerini seçmek için 39 ilçedeki taksi duraklarında oy kullanmaya başladı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye tarafından 4'üncüsü düzenlenen "Taksiciler Türkiye'nin 'en'lerini seçiyor" yarışmasının tanıtımı Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooparatifi'nde yapıldı.

Proje kapsamında taksi duraklarında kurulacak sandıklarda oy kullanacak 36 bin taksici, siyaset, televizyon, müzik ve medya gibi değişik kategorilerde Türkiye'nin "en"lerini seçecek.

"Taksici esnafının olduğu her yerde hayat vardır" sloganıyla gerçekleştirilecek yarışma 08-18 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Oylama sonucunda seçilen Türkiye'nin "en"leri, 19 Mart'ta Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Burada konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, taksicilerin zor ama önemli bir kamu hizmeti yaptığını belirterek, "Taksici esnafı bir kamu hizmeti yapıyor. Yani nasıl ki bir memur maaşını alarak hizmet ediyorsa, nasıl ki diğer kamu görevlileri veya kuruluşları aynı şekilde hizmet ediyorsa taksici esnafı da 24 saat esaslı çalışan bir esnafımız. Zaman zaman taksiye binerim. Arabaya bindiğimde benim ilk sorduğum soru belediyecilik oluyor. Tabii kişinin fikri neyse zikri de o. En doğru tespitleri oradan alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Çağırıcı, konuşmasının ardından ilk oyu atarak İstanbul'da taksi duraklarında gerçekleştirilecek oy verme işlemini başlattı.

Tanıtım toplantısına AK Parti Bağcılar İlçe Başkanı İsmet Öztürk, Bağcılar İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanımız Fahrettin Can ve taksiciler de katıldı.

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Bağcılar Belediyesi Lokman Çağırıcı taksiciler Taksiciler Türkiye'nin "en"lerini seçiyor

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