Taksiciler Yeni Zammı Nasıl Karşıladı?

1 Ocak itibari ile İstanbul'daki taksi ücretlerinde uygulamaya konan yüzde 36 oranındaki artış nedeniyle, taksi şoförleri yeni tarifeye uygun olarak taksimetrelerini güncelleştirmek için belirlenen noktalarda uzun kuyruklar oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Aralık ayı olağanüstü toplantısında, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere taksilerde açılış ücretinin 5.55 liradan 7 liraya, kısa mesafe 14.50 liradan 20 liraya, kilometre başına 0.34 liradan 0.45 liraya, bekleme ücretinin 0.53 liradan 0.80 liraya yükseltildiğini açıklamıştı.

VOA Türkçe, yeni yılın ilk gününde taksimetrelerini güncelleştirmek için bekleyen taksi şoförlerine, taksi ücretlerine yapılan yüzde 36’lık artışı nasıl karşıladıklarını sordu.

Her şeyin fiyatında yüzde 300’lere varan artış yaşanmasına rağmen taksilere yapılan zam oranını yetersiz bulduklarını belirten taksiciler, ücretlere zam yapılması yerine akaryakıtta taksilere özel fiyat indirimi yapılmasının hem kendilerinin hem de yolcuların lehine olacağını ifade ettiler.

“Yapılan zamlara uygun bir artış yapılmalıydı”

İstanbul’da 6 yıldır taksicilik yaptığını belirten Mustafa Süzen, bir yılda her şeye yüzde 100 ila yüzde 300 arasında zam geldiğini söyleyerek, taksilere yapılan yüzde 36 zamla bu işin sürdürülebilir olmayacağını ifade etti:

“Nereye kadar dayanabilir bu esnaf. Araba 70 bin TL iken de aynı tarifeyle çalışıyorduk arabanın fiyatı 370 bin TL oldu, tarife yine aynı. Biz bu tarife ile çalışırken benzin 5-6 TL arasındaydı şu anda ise 12,50 TL’yi geçti. Bir insan emeğinin karşılığını alamazsa ne çalıştıran ne de taksiyi kullanan müşteri için o işten hayır beklemeyin. Yapılan yakıta uygun zam, artan araba fiyatlarına uygun zam yapılsın ki bu işi devam ettirebilelim. Lastiğin tanesi geçen sene 400 TL iken şu anda 1200 TL.”

Köprülerden çift yönlü alınacak ücretlerin de müşteri ile taksici arasında bir sorun oluşturacağını düşündüğünü ifade eden taksici, “13,50 TL köprü ücretini önceden müşteriden alırken dönüşte kendi bölgemize ücretsiz dönerdik. Şimdi gidiş-dönüş ödeme yapacağız biz bunu müşteriden talep ettiğimiz zaman müşteri dönüşünüzden bana ne diyecek. Bu da müşteriyle bizi karşı karşıya getirecek bir durum” diye konuştu.

“Taksiye gelen zam işlerimizi olumsuz etkileyecek”

24 yıldır taksi şoförlüğü yaptığını kaydeden Zafer Kaya, gelen zamla birlikte işlerinin olumsuz yönde etkileneceğini söyledi. Araç sahiplerine ödedikleri günlük yevmiye ücretinin de artacağını belirten Kaya, kendisi gibi şoför olarak çalışan insanların bu durumdan negatif yönde etkileneceklerini belirtti: “Burada bir sürü şoför arkadaşımız var, sorarsanız herkeste bir karamsarlık var. Bizler mehter takımı gibi bir ileri, iki geri gidiyoruz. 24 seneden beri gördüğüm bu durumun pek düzeleceğini de zannetmiyorum. Bu meslek git gide sonuna yaklaşıyor. Çünkü artık yürümüyor.”

“Evimize doğru dürüst para götüremiyoruz”

Taksici Yaşar Odacıbaşı da kazandıkları paranın üçte birini akaryakıta verdiklerini belirterek, “Akaryakıta son üç ayda korkunç bir zam geldi. Yani kazandığımız paranın üçte birini aşağı yukarı akaryakıta veriyoruz. Bu bizi hiç tatmin etmiyor. Evimize doğru dürüst para götüremiyoruz” dedi.

“Taksimetreye zam yerine akaryakıt fiyatları indirilsin”

Taksi fiyatlarına zam yapılması yerine akaryakıt ücretlerinin taksicilere indirim uygulanmasının kendilerini daha memnun edeceğini söyleyen taksici Erdoğan Karabulut, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz burada işçi kesimine hitap ediyoruz. Çoğunlukla işine geç kalanlar bizleri tercih ediyor. Mesela bir vatandaş buradan binip karşı tarafa gitmeye kalksa büyük para ödemek zorunda kalacak. Bize zam vermesinler, yakıtı düşürsünler. Hem vatandaşa hem de bize faydalı olsun. Taksiye zam geldi diye bugün iş olsa da olmasa da taksi yevmiyeleri artacak. Yani ezilen yine şoförler olacak. Taksi şoförü, o yevmiye parasını vermezse buradaki taksi şirketleri onu çalıştırmazlar. Adam da başka iş olmadığı için bu işi yapmaya mecbur.”

