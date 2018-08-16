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Taksicilerden ABD Başkonsolosluğu önünde protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 10:32 | Son Güncelleme

İSTANBUL’daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup taksici, ABD ile yaşanan gerilim sonrasında yükselişe geçen dolar kuruna tepki gösterdi.

İdris TİFTİKÇİ-Ozan URAL-Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) İSTANBUL’daki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan bir grup taksici, ABD ile yaşanan gerilim sonrasında yükselişe geçen dolar kuruna tepki gösterdi. Türk bayrakları astıkları araçlarıyla konvoy oluşturup korna çalan taksiciler, Anadolu yakasından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü geçerek Sarıyer’de bulunan ABD Başkonsolosluğu önüne geldi. Konsolosluk önünde İstiklal Marşı’nı okuyan grubun eylemi sırasında polis yoğun güvenlik önlemi aldı.

İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri de yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çağımız savaşların farklı yöntemler ile yapıldığı bir çağ. Savaş yöntemlerinden biride ekonomik savaştır. Kurtuluş savaşında nasıl ki cephe savaşları ile yedi düvele galip geldiysek 15 Temmuz’da küresel güçlerin oyuncağı FETÖ girdabını bertaraf ettiğimizi unutmayın. Bu günde üzerimize oynanan ekonomik savaş olayını ülkece savaşarak kazanacağımızdan zerre şüphemiz yoktur. Bugün siyasi görüş ve parti ayrımı yapmaksızın taksici esnafı olarak devletimizin yanında olduğumuzu ve üzerimize düşen hiçbir görevden kaçmayacağımızı tüm Dünya’ya haykırıyor ve Devletimizden de ekmeğimizi çalan Amerikan şirketi hırsızlara karşı anladıkları dilden bir karşılık olarak verilmesini, hem ABD’ye bir cevap hem de taksici esnafına da bir moral olacağının bilinmesini istiyoruz. Asıl amaçlarının Türkiye olmadığını Recep Tayyip Erdoğan olduğunu tüm Dünya bilmektedir. Ama Devlet Başkanımızı sizlere yedirtmeyeceğiz. Sizin bu Dünya üzerinde ki oyunuzu bozan ve bozmaya devam edecek olan Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında dik olarak duracağımızı bilmenizi isteriz" Basın açıklamasının ardından taksiciler konsolosluk duvarına siyah çelenk bıraktı. Eylemin ardından taksiciler konsolosluk önünden ayrıldı.

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