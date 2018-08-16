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Taksicilerden ABD'ye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 03:25 | Son Güncelleme

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan ve Türk bayrakları taşıyan taksiciler, piyasalara yönelik "spekülatif atağa" tepki gösterdi

İSTANBUL (AA) - İstinye'deki ABD Başkonsolosluğu önünde toplanan taksiciler, piyasalara yönelik "spekülatif atağı" protesto etti.

İstanbul Taksi Durakları Derneği öncülüğünde bir araya gelen taksici dernekleri mensuplarından oluşan grup, ellerindeki Türk bayraklarıyla ABD Başkonsolosluğu önünde toplandı.

"#AbdyeTokatUberikapat" ve "UBER GO HOME" yazılı pankartlar taşıyan taksiciler, ABD'nin Türkiye'ye karşı giriştiği yaptırımlara ve piyasalara yönelik "spekülatif atağa" tepki gösterdi.

Grup adına açıklama yapan İstanbul Taksi Durakları Derneği Başkanı Resul Sivri, taksiciler olarak farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da ortak paydada buluştukları değerler olduğunu söyledi.

Sivri, konu ulusal birlik ve vatan ise taksiciler için gerisinin teferruat olduğunu vurguladı.

Siyasi görüş ve parti ayrımı yapmaksızın taksici esnafı olarak devletin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduklarını belirten Sivri, "Üzerimize düşen hiçbir görevden kaçınmayacağımızı tüm dünyaya haykırıyoruz. Devletimizden de ekmeğimizi çalan Amerikan şirketi hırsızlara karşı anladıkları dilden bir karşılık verilmesinin hem ABD'ye bir cevap hem de taksici esnafına bir moral olacağının bilinmesini istiyoruz." dedi.

Açıklamanın ardından konsolosluk önüne siyah çelenk bırakan grup, slogan atıp tekbir getirdi.

Taksiciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra dağıldı.

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Taksicilerden ABD Başkonsolosluğu önünde protestoTaksicilerden ABD Başkonsolosluğu önünde protesto
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