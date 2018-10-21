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Taksicilerden Malezya Başbakanı Mahathir'e protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2018 12:23 | Son Güncelleme

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in, taksicilerin sorunlarını konuşmak üzere taksi şoförleriyle yaptığı görüşmede bir grup şoför, Mahathir'i protesto ederek salonu terk etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, ülkedeki taksicilerin sorunlarını görüşmek için katıldığı toplantıda bazı şoförler tarafından protesto edildi.

Ülkenin kuzeyindeki Kedah eyaletine bağlı Langkawi adasına yaptığı ziyaret sırasında Mahathir, Malezya'da "Grab" isimli internet taksi uygulamasının rağbet görmesi üzerine taksicilerin yaşadığı sorunları dinlemek için şehirdeki taksi şoförleri birliğiyle görüştü.

Yerel basına yansıyan haberlere göre, yaklaşık 200 şoförün bulunduğu görüşmede taksiciler, Grab uygulamasıyla çalışan şoförlerin kendi müşterilerini çalındığını ve normal taksicilerin bu durumdan olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Bu sorunla yakından ilgilendiğini ve daha önce kabinede tartışıldığını ifade eden Mahathir, Grab uygulamasına dair taksicilerle aynı fikirde olmadığını belirterek, "Grab'ın kaldırılacağına dair garanti veremem. Sadece normal taksilerle eşit hale getirebiliriz." dedi.

- "İstemiyorsanız bugün istifa ederim"

Mahathir'in bu sözlerinin ardından yaklaşık 10 taksi şoförü, Başbakanı yüksek sesle protesto etti ve ardından salondan ayrıldı.

Kendisini protesto eden taksicilere karşı Mahathir, "Benim yardım edebileceğime inanmıyorsanız siz çözün bu sorunu. Eğer Başbakan olmamı istemiyorsanız bugün istifa ederim. Benim için sorun değil." ifadeleriyle cevap verdi.

Başbakan Mahathir, daha önce Grab ve benzeri internet taksi uygulamalarının hükümetin onayladığı araçların kullanılması ve vergiye tabi tutulması noktasında çalışmalar yapılabileceğini söylemişti.

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Kedah langkawi Mahathir Muhammed Malezya protesto taksiciler

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