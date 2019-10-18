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Taksicilerden Mehmetçiğe destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 14:02 | Son Güncelleme

Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne bağlı taksiciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe destek için Türk bayrağı astıkları taksilerle konvoy oluşturdu

İSTANBUL (AA) - Sabiha Gökçen Havaalanı Taşıma ve İşletme Kooperatifi'ne (SAWKOOP) bağlı taksiciler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçiğe oluşturdukları konvoyla destek verdi.

SAWKOOP'a bağlı taksiciler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'na destek için 250 taksi ve 3 tırın katıldığı bir konvoy oluşturdu.

Taksiciler, daha sonra terminal çıkışında bekleyen Sabiha Gökçen Havalimanı Mülki İdare Amiri Necip Çakmak, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Nilgün Selvi, Sabiha Gökçen Havalimanı Emniyet Şube Müdür Yardımcısı Banu Ördek, Sabiha Gökçen Havalimanı Jandarma Koruma Bölük Komutanlığı'ndan Teğmen Koray Yılmaz'a, Türk bayrağı ve çiçek takdim etti.

Yolcular da bu anları cep telefonları ile görüntüledi.

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Barış Pınarı Harekatı destek Sabiha Gökçen Havalimanı taksici

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