Taksicilerden örnek davranış

Ordu’nun Ünye ilçesinde taksi işletmeciliği yapan 40 yaşındaki Mehmet Boz şoför arkadaşlarıyla aldığı kararla üç taksi aracını şehit ailelerine ücretsiz tahsis etmeye başladı.

Farklı duraklarda bulunan 3 aracın şehit aileleri ve gazilere 24 saat ücretsiz hizmet vermeye hazır olduğunu belirten taksi işletmecisi Mehmet Boz," Son günlerde televizyonlarda izlemiş olduğumuz şehit haberleri bizleri etkilemeye başladı. Biz de arkadaşlarımızla beraber ortak bir karar alarak şehitlerimiz ve aileleri için neler yaparız diye düşündük. Daha sonra aldığımız karar ile şehit ailelerimizin taksilerimizde ücretsiz olarak taşınmasını kararlaştırdık. Araçlarımızda yazımızı gören vatandaşlarımız teşekkür etmekten ziyade özellikle böyle bir konuyu biz şoförler olarak duyarlılık gösterildiğine şaşıranlar oldu. Biz bu millet için canını vermiş şehitlerimiz için yaptıklarımızla zaten onlara borcumuzu ödeyemeyiz. Ama onlar için bir nebzede olsa bir şeyler yapabilirsek bizler de çok mutlu oluruz. Tabii bundan sonra bizlerin bu hizmetini duyan şehit yakınlarımızdan özellikle telefon gelmesini istiyoruz. Biz zaten bu kararı almadan önce bir şehit ailemizi aracımızla evine bıraktık. Ailemizle konuştuğumuzda onlarla şehit ailelerine ücretsiz taşıma konusu konuşmuştuk" dedi.

Şehit ailelerine ücretsiz tahsis olan taksilere binen diğer vatandaşlar da uygulamayı anlamlı bulduklarını söylediler.

