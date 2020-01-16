Taksicilerden örnek davranış

Tekirdağ Çorlu’da Havuzlar Taksi durağı esnafı astıkları pankart ile kadınların yanında olduklarını gösterdi. Takip edildiğini hisseden ya da rahatsız edilen kadınların ister durağa gelebileceğini isterse de bulundukları yere taksi çağırabileceklerini kaydeden taksiciler, “Sizi en yakın emniyet birimine ya da evinize ulaştırmayı taahhüt ediyoruz, hepimizi kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız” dedi.

Taksi durağının çevresine “Lütfen dikkat. Nerede olursanız olun rahatsız edildiğinizi, takip edildiğinizi hissettiğiniz veya fark ettiğiniz an hiç çekinmeden buraya koşun. Gerisini biz hallederiz. Gerekirse polise gerekirse sizi evinize ulaştırmayı taahhüt ediyoruz. Hepimiz kötü değiliz, çürüklerden birlikte kurtulacağız” ibareleri yer alan bir afiş asan Çorlulu taksicilere kadınlardan teşekkür ziyareti geldi.

Çorlu’daki kadın muhtarlar ve belediye meclis üyeleri Çorlu halkı adına özellikle de Çorlu’da yaşayan kadın ve çocuklar adına taksicilere duyarlı davranışlarından ötürü teşekkür etti.

Taksicilere teşekkür eden Çorlu Belediyesi Meclis üyesi ve Kadın Komisyonu Başkanı Alev Türk, “Günümüzde şiddetin hızla arttığı, özellikle kadına ve çocuğa şiddetin hızla arttığı bu günlerde bir taksi durağımız burada bulunmamıza neden oldu ve çok güzel bir hareketle Çorlu’muza örnek olduğunu düşünüyorum. Bütün kadınlarımıza ve çocuklarımıza kucak açmıştır. Kendilerini en içten dileklerimle hem kendi adıma hem de belediyem adına hem de Çorlu’da yaşayan bütün kadınlar adına teşekkürlerimi borç biliyorum. Bu davranışların artmasını temenni ediyorum. Bütün esnaflarımızdan aynı duyarlılığı bekliyorum” dedi.

Taksicilerden Kerem Yalçınkaya ise, “Son zamanlarda toplumsal olaylara baktığımızda kadına ve çocuğa şiddetin ciddi manada toplumsal bir yara haline geldiğini fark ettik. Bu zaten herkes tarafından da bilinen bir gerçek ve ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde pozisyonumuz itibariyle de buna uygun olduğumuzu ön görerek bu sorumluluğu üstlenmeyi ve yahut da böyle bir projeyi başlatmayı gerekli gördük. İnşallah kimse buna mecbur kalmaz, inşallah kimsenin buna ihtiyacı olmaz. Ama olur da böyle bir durumla karşılaşılırsa Çorlu Havuzlar Taksi Durağı çalışanları olarak biz bu konuda sorumluluk üstlenmeye hazırız. Biz buradayız demek için, toplumda bir farkındalık yaratabilmek için belki bizi örnek alan başka işletmelerin, esnafların, kurumların, kuruluşların sivil toplum örgütlerinin belki yapabilecekleri çok daha iyi şeyler vardır. Bir öncülük edelim, başlatalım sonrası mutlaka gelir. Çünkü Türk insanı bu konuda duyarlıdır. Özellikle Trakya bölgesinde Çorlu gibi modern bir kentte biz insanlarımızın, bayanlarımızın, çocuklarımızın güvenle gezebilmelerini, hiçbir şeyden çekinmeden korkmadan rahatlıkla gezebilmelerini çok istiyoruz. Toplumda çürük elmaları ayıklamak da birilerine düşüyorsa biz bu konuda hazırız dedik ve başladık” diye konuştu.

Kadına yönelik şiddet olaylarının arttığı son dönemde duyarlı bir davranışa imza atarak takdir kazanan Havuzlar Taksi personeli bunun yanı sıra durağa gelen şehit yakınları ile gazileri uzun bir süredir ücretsiz olarak taşıyor.

