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  4. Taksicilerden pes dedirten vicdansızlık! Turistleri almak için engelli kadını taksiye almadılar

Taksicilerden pes dedirten vicdansızlık! Turistleri almak için engelli kadını taksiye almadılar

27.07.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eminönü'nde meydana gelen olayda taksi sürücülerinin vicdansızlığı pes dedirtti. taksi bekleyen engelli ve yaşlı kadını almayan sürücüler yol üzerinde bekleyen turistleri almayı tercih etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, yaşlı kadının yakını söz konusu durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip şikayette bulundu.

Taksicilerden pes dedirten vicdansızlık! Turistleri almak için engelli kadını taksiye almadılar

Olay, Eminönü Meydan'da Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, tekerlekli sandalye üzerinde oturan engelli yaşlı kadın, taksiye binmek için bir yakınıyla cadde üzerine geldi. Bu esnada yoldan geçen boş taksiler yaşlı kadının yakınının el işareti yapmasına rağmen durmadı.

TAKSİCİLERİ ZABITAYA ŞİKAYET ETTİ

Taksicilerden bazıları yol üzerinde bulunan bir turisti araca aldı. Yaşlı kadının yakını durumu yoldan geçen zabıta ekibine bildirip taksicileri şikayet etti. Uzun süre cadde üzerinde araç bekleyen engelli kadının mağdur olduğu görüldü.

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(DHA)

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Eminönü
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