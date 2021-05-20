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Taksicilere, boyacılara nalburlara ne zaman hibe desteği verilecek?

20.05.2021 00:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, esnaf destek paketi hakkında detayları duyurdu. Esnaf hibe desteği paketinde aylık 5bin TL ve 3 bin TL olacak şekilde iki ayrı meslek grubuna hibe verilecek. Peki, taksicilere, boyacılara nalburlara ne zaman hibe desteği verilecek? İşte, ayrıntılar...

Taksicilere, boyacılara nalburlara ne zaman hibe desteği verilecek?

Esnaf destek paketi hibe desteği vatandaşların gündemde en çok araştırdığı konular arasında yer aldı. Bu kapsamda iki ayrı meslek grubuna aylık 5 bin TL ve 3 bin TL olmak üzere destek sağlanacak. Esnaf destek paketinden 1 milyon 385 bin esnaf yararlanabilecek. Peki, taksicilere, boyacılara nalburlara ne zaman hibe desteği verilecek? İşte, detaylar...

ESNFAF HİBE DESTEĞİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkaı Erdoğan tarafından duyurulan esnaf destek paketine ilişkin güncel detaylar şöyle:

"1. grupta kahve kıraathane pastane, internet kafeler vb işletmeler yer almaktadır. Sayıları 235 bine ulaşan işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapacağız.

  1. grupta bakım onarım, tamirat, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, oyuncak, kozmetik, bakırcılar, ayakkabıcılar, konfeksiyonlar vb yer almaktadır. Bu gruba berberler otobüsçüler, pazarcılar dahildir. Toplamda 1 milyon 150 bini aşkın işletmeyi kapsayan bu gruba bir defaya mahsus 3 bin lira hibe desteği vereceğiz. Toplamda 4 milyar 602 milyon liralık kaynağı karşılıksız olarak veriyoruz

Bugün çiftçilerimize de müjdemiz var. 180 bin ton patates ve kuru soğanı üreticiden alarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıttık. Ellerinde bulunan çeltiğin 15 bin tonu da toprak mahsuslarına verdik. Bu yıl kuraklık yüzünden bazı ürünlerin rekoltelerinde azalma olacağı bellidir. Kuraklıktan zarar gördüğü belirlenen çiftçilerimizin ziraate ve tarım kooparatiflerine olan borçları ertelenecektir."

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