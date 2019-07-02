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Taksicilere ’son durak’ operasyonu polis kamerasında

YAŞAM HABERLERİ  | 02.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran 25 taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenlemiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı.

Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran 25 taksici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri Beyoğlu ve Fatih ilçelerinde taksilerine binen turistleri dolandıran taksicilere operasyon düzenlemiş, 25 kişi gözaltına alınmıştı. Dolandırıcılık, gasp, parada sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Taksicilere yönelik operasyon polis kamerasına da yansıdı.

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