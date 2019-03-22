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Taksicilerin kabusu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Antalya’da kendisini jeoloji mühendisi olarak tanıtarak taksicileri dolandırdığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı.

Antalya’da kendisini jeoloji mühendisi olarak tanıtarak taksicileri dolandırdığı gerekçesiyle bir kişi gözaltına alındı. Şüphelinin, taksi ücreti ödemeden kaçmasının yanı sıra, bazı taksicilerden de ‘üzerimde dolar var, ATM’den para çekip vereceğim’ diyerek para aldığı ileri sürüldü.
İddiaya göre, ticari taksilere binen S.Ç, taksicilere kendisini jeoloji mühendisi olarak tanıtıp, taksi ücreti ödemeden ortadan kayboldu. Şüpheli S.Ç. yine iddiaya göre ‘üzerimde dolar var. ATM’den para çekip vereceğim’ diyerek bazı taksicileri nakit para alarak dolandırdı. Dolandırıldıklarını iddia eden 4 taksici, emniyete gelerek suç duyurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yandol Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi bulmak için çalışma başlattı.
Kısa süre sonra yakalanan S.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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