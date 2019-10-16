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Taksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2019 16:04 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 3 gün içinde 3 taksiciyi gasp eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Taksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandı

Ali AKSOYER-Buse PEHLİVAN/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 3 gün içinde 3 taksiciyi gasp eden şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. İçinde kamera bulunmayan taksileri tercih ettiği öğrenilen Yusuf A., gaspa uğrayan bir taksicinin kendisini restoran girişinde görerek yaptığı ihbarla yakalandı.

İstanbul'da taksicilerin korkulu rüyası haline gelen taksi gaspçısı polis tarafından yakalandı. 11-14 Ekim tarihleri arasında birbiri ardından meydana gelen taksi şoförlerinin gaspı ve bir taksinin gasp edilmesi olayı üzerine polis soruşturması açıldı. Polis yaptığı çalışmada kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin eşkalini belirlerken, şüphelinin içinde kamera bulunmayan taksileri gasp ettiği tespit edildi. Şüphelinin müşteri gibi bindiği taksilerde bir anda bıçağını çekerek şoförün boğazına dayadığı para ve cep telefonunu aldığı, bir olayda ise taksiyi de gasp ettiği belirtildi.

GASP EDİLEN TAKSİCİ ŞÜPHELİYİ GÖRÜP POLİSİ ARADI

Polis olayların meydana geldiği Ümraniye ve Ataşehir bölgesinde önlem alırken, gasp edilen taksicilerden biri polisi arayarak kendisini gasp eden kişinin Ümraniye'de bir kafeteryada olduğu ihbarını yaptı. Kafeteryaya baskın yapan polis şüpheli Yusuf A.(24)'ü gözaltına aldı.

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli suçunu itiraf etti. Daha önce polise geliş kaydı olan şüpheli Yusuf A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Taksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandıTaksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandıTaksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandıTaksicilerin korkulu rüyası gaspçı yakalandı

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