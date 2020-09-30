HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Taksicilerin müşteri kavgası: 1'i ağır, 4 yaralı

Taksicilerin müşteri kavgası: 1'i ağır, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.09.2020 09:24 | Son Güncelleme

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, taksiciler arasında çıkan müşteri kavgasında 1'i ağır, 4 kişi yaralandı.

Taksicilerin müşteri kavgası: 1'i ağır, 4 yaralı

Olay, saat 03.00 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yaşar Aksoy Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan taksi durağındaki bir taksici, Bostanlı bölgesinde bir yolcu aldı. Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağında çalışan Mustafa Ş., durumdan rahatsız olup Bahçelievler Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa Ş. darbedildi.

5f52c84b67ed3c2207561c7a20b93c7f

Durumu öğrenen Mustafa Ş.'nin duraktan arkadaşı Bülent Gözütok ile yanındaki bir grup, Bostanlı Mahallesi'ndeki taksi durağına gitti. Burada çıkan silahlı kavgada, Bülent Gözütok sol kalçasından ve sırtından, Oğuzhan Kaya (22) karnından, İsmail Künüçem kolundan ve Kürşat Kaya ise ayağından yaralandı.

39dd258a6d3c224c16b00158924f3f75

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Çiğli Bölge Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Oğuzhan Kaya'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
Burası İstanbul! Dolu biriken yolda mahsur kaldılarBurası İstanbul! Dolu biriken yolda mahsur kaldılar
22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?22 Eylül Süper Loto çekilişi saat kaçta?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
Ermenistan askerinin cephede ağladığı an kamerada
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
İfadesi kan dondurdu! 1 yaşındaki çocuğun ölümünde flaş gelişme
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Alişan'dan Ece Üner'i eleştiren Deniz Çakır'a tepki: İnsan avam olsun da şey olmasın
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'na damga vuran sahneler! Sosyal medyayı salladı
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Komşusunun eşinden çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı! Darp edildi
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
Siparişi teslim ettikten saniyeler sonra hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
Bursa'da iğrenç olay! Asansördeki kadını böyle taciz etti
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
İşte MasterChef şekerpare tarifi!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'da heyecanlandıran keşif! 1300 yıllık mezar taşı bulundu
Malatya'da heyecanlandıran keşif! Tam 1300 yıllık
Gaziosmanpaşa'da sele kapılan buzdolabının peşinden böyle koştu
İlginç görüntü! Sele kapılan buzdolabının peşinden böyle koştu
Sahilde tuvaletini yapan kişiye tepki gösterince bıçaklandılar
Sahilde tuvalet kavgasında kan aktı
Denizde yüzerken yanına gelen Akdeniz fokuyla selfie çekti!
Akdeniz fokuyla selfie! Yanına geldiğini fark edince...
Burası İstanbul! Dolu biriken yolda mahsur kaldılar
Burası İstanbul! Dolu biriken yolda mahsur kaldılar
Bingöl'de uçan böcek istilası! Bir ilçeyi ele geçirdiler
Vatandaşları korkutan olay! Bir ilçeyi ele geçirdiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.