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Taksicilerin öldüğü olayda dehşet veren yeni görüntü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 13:23 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta 3 taksicinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada dehşet veren yeni görüntü ortaya çıktı.

Esenyurt’ta 3 taksicinin hayatını kaybettiği silahlı kavgada dehşet veren yeni görüntü ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişinin yerde ağır yaralı olan adamın üstünden arabayla geçmesi görülüyor.
Sabah saatlerinde 3 kişinin öldüğü taksicilerin silahlı kavgasında bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedilen dehşet verici görüntü ortaya çıktı. Görüntüde, olayın şüphelisi olduğu ileri sürülen kişinin arabayla yerde ağır yaralı olarak yatan taksicinin kolunun üstünden geçmesi görülüyor. Görüntülerin devamında ise vatandaşların şüpheli şahsa tepki göstermesi yer alıyor.

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