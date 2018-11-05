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Taksicilerin 'patinaj' kavgasında kan döküldü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.11.2018 22:00 | Son Güncelleme

 - ADAPAZARI şehir merkezinde taksici S.E., aynı durakta çalıştığı Sefa Uçar'ı araçla patinaj çektiği gerekçesiyle tabancayla yaraladı yaraladı.

Taksicilerin 'patinaj' kavgasında kan döküldü: 1 yaralı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA) - ADAPAZARI şehir merkezinde taksici S.E., aynı durakta çalıştığı Sefa Uçar'ı araçla patinaj çektiği gerekçesiyle tabancayla yaraladı yaraladı.
Olay, saat 19.00 sıralarında Adapazarı şehir merkezindeki Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokak'ta meydana geldi. Taksi durağında sıra kendisine gelen Sefa Uçar, aracıyla durak alanına yanaştı.
Bu sırada aynı durakta taksicilik yapan S.E, sıraya giren Sefa Uçar'ı araçla patinaj çektiği gerekçesiyle uyardı. Uyarı üzerine araçtan inen Sefa Uçar ile S.E tartışmaya başladı.
Tartışma büyüyünce S.E., belinden tabanca, Sefa Uçar da bıçak çıkardı.
Kavga sırasında S.E.'nin sılahından çıkan kurşunların isabet ettiği Sefa Uçar karnına ve omzundan yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Sefa Uçar'ın yardımına vatandaşlar koştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. S.E., burada polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı Sefa Uçar ise sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Taksicilerin 'patinaj' kavgasında kan döküldü: 1 yaralıTaksicilerin 'patinaj' kavgasında kan döküldü: 1 yaralıTaksicilerin 'patinaj' kavgasında kan döküldü: 1 yaralıTaksicilerin 'patinaj' kavgasında kan döküldü: 1 yaralı

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