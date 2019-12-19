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Taksicilerin toplantısında kavga 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 12:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında kavga çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında kavga çıktı. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Taksiciler Esnaf Odası istişare toplantısında Başkan Eyüp Aksu konuşma yaptığı sırada bir kişi ayağa kalkarak İstanbul Taksiciler Esnaf Odası'nın önceden aldığı bir kararı eleştirdi. Başkan Aksu da o kişinin taksi plakası sahibi olmadığını ve odaya kayıtlı olmadığını belirtince gerginlik çıktı. Masalardan kalkan çok sayıda kişi bir anda birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırıldı. Kavga anları ve salonda yaşanan panik ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
(FOTOĞRAF)

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