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Taksicilerin Uber'e açtığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 17:51 | Son Güncelleme

Mahkeme, bilirkişi raporunun beklenmesine hükmederek duruşmayı erteledi

İSTANBUL (AA) - Uber'e erişimin engellenmesi ve firmanın Türkiye'den men edilmesi talebiyle açılan dava, bilirkişi heyetinin hazırlayacağı raporun dosyaya sunulmasının beklenilmesine hükmedilerek ertelendi.

İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesindeki duruşmaya, birleşen dosyalardaki davacılar Birleşik Taksiciler Derneği ve İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası avukatları ile davalı Uber Turkey Yazılım Ltd. Şti. ve Uber BV avukatları katıldı. Davanın müdahil tarafları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, dava dosyasının gönderildiği bilirkişi heyetinin henüz raporunu hazırlamadığı ve dosyaya sunmadığı belirtilerek, taraf avukatlarının beyanları soruldu.

Sırasıyla söz alan davacı ve davalı taraf avukatları, bilirkişi raporunun beklenilmesine karar verilmesini talep etti.

Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun beklenilmesine hükmederek duruşmayı 3 Temmuz'a erteledi.

Davacı taksiciler tarafından sunulan dava dilekçelerinde, Türkiye'de herhangi bir vergi kaydı bulunmayan ABD merkezli firmanın internet üzerinden "yasal olmayan taşımacılık" yaptığı iddia ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Eyüp Aksu Taksiciler Esnaf Odası Uber davası

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